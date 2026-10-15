В одном из дворов Пурвциемса молодой водитель BMW во время парковки врезался в два автомобиля. Его поведение вызвало подозрения у полицейских, однако проверка на алкоголь дала отрицательный результат. Мужчину доставили на экспертизу для проверки на наркотическое опьянение.

В рижском микрорайоне Пурвциемс обычная парковка во дворе жилого дома закончилась повреждением трех автомобилей и задержанием молодого водителя. Полиция подозревает, что мужчина мог находиться под воздействием наркотических веществ, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Когда сотрудники Государственной полиции прибыли на место происшествия, во дворе находился серый BMW с поврежденными передней частью и правым боком. Рядом стояли еще два пострадавших автомобиля — Toyota и Volvo, в которые водитель въехал при попытке припарковаться.

В BMW находились молодой человек и его девушка. Поведение водителя вызвало у полицейских подозрения, поэтому его проверили на алкогольное опьянение. Однако алкотестер не показал наличия алкоголя.

После этого у правоохранителей возникло подозрение, что мужчина мог употребить наркотические или другие одурманивающие вещества.

Перед задержанием полицейские разрешили паре попрощаться. Девушка сильно расчувствовалась и не хотела отпускать молодого человека. В какой-то момент сотрудникам полиции пришлось вмешаться и призвать ее успокоиться.

Водителя посадили в полицейский микроавтобус, после чего сотрудники полиции занялись поиском владельцев поврежденных автомобилей. Помогли им местные жители, которые, как выяснилось, знали и самого задержанного.

Вскоре во двор вышел владелец Toyota, чтобы оформить необходимые документы. Хозяин Volvo, проживающий в соседнем подъезде, также узнал о происшествии от соседей.

Его автомобиль получил сравнительно небольшие повреждения — была поцарапана задняя часть. Увидев последствия аварии, мужчина лишь заметил: «Неудивительно».

Больше самих царапин владельца Volvo интересовал вопрос страхования. Он хотел выяснить, есть ли у BMW действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (OCTA) и какая компания его выдала. Журналисты Degpunktā подсказали ему, где можно проверить эту информацию.

Тем временем задержанного водителя BMW доставили в медицинское учреждение для проведения экспертизы на наличие наркотических веществ в организме.

Именно результаты медицинской проверки должны прояснить, находился ли молодой человек под воздействием одурманивающих веществ во время аварии.