В Италии произошло одно из самых дерзких ограблений в истории винодельческой отрасли. Группа преступников проникла на склад знаменитого тосканского производителя Marchesi Antinori и вывезла около 30 тысяч бутылок дорогого вина общей стоимостью примерно пять миллионов евро. Похитители действовали настолько организованно, что сумели отключить охранные системы и погрузить добычу на два грузовика.

Преступление произошло в начале октября на складе винодельческой компании Marchesi Antinori в районе города Кортона, провинция Ареццо, в Тоскане. Подробности стали известны 9 октября, когда о происшествии сообщили итальянские СМИ.

По предварительным данным, в ограблении участвовали не менее семи человек. Они проникли на территорию предприятия ночью, предварительно отключив сигнализацию и выведя из строя камеры видеонаблюдения.

Оказавшись внутри, преступники воспользовались погрузчиками самой винодельни. С их помощью они переместили десятки палет с бутылками в два больших грузовика и скрылись.

В общей сложности было похищено около 30 тысяч бутылок вина урожая 2023 года.

Похитили самые дорогие вина

Добычей преступников стали одни из наиболее известных вин Marchesi Antinori — Solaia, Tignanello и Guado al Tasso.

Особенно значительным оказался ущерб от похищения Solaia. По информации итальянских СМИ, со склада исчезло около 10 тысяч бутылок этого вина, тогда как его годовой выпуск составляет приблизительно 60–70 тысяч бутылок.

Стоимость одной бутылки Solaia может достигать 300 евро. Tignanello и Guado al Tasso также относятся к престижным итальянским винам и пользуются спросом среди коллекционеров.

Общая стоимость похищенной партии оценивается примерно в пять миллионов евро.

Преступники знали, что искать?

Следователи рассматривают версию тщательно спланированного ограбления.

На это указывают выбор дорогостоящих вин, отключение охранных систем, использование складской техники и наличие двух грузовиков, необходимых для перевозки столь крупной партии.

По данным Corriere Fiorentino, часть похищенного вина уже была упакована и подготовлена к отправке во Францию.

Правоохранительные органы выясняют, могли ли преступники получить информацию о грузе заранее.

Карабинеры изучают записи многочисленных дорожных камер, в том числе расположенных на возможных маршрутах отхода грузовиков.

Не исключается и связь ограбления с другими крупными кражами вина, совершенными в Италии в последние месяцы.

«Такого в Италии еще не было»

Генеральный директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла заявил, что преступники продемонстрировали высокий уровень подготовки.

По его оценке, столь масштабного хищения вина в стране прежде не происходило.

Руководство компании рассчитывает, что похищенную партию удастся обнаружить. Перевезти и незаметно реализовать 30 тысяч бутылок известных марок непросто, особенно учитывая их высокую стоимость и узнаваемость на международном рынке.

Компания уже предупредила своих клиентов и партнеров о необходимости обращать внимание на подозрительные предложения о продаже вина вне официальных каналов.

Страховка не покрывает весь ущерб

Ограбление стало серьезным финансовым ударом для производителя.

Как признал Ренцо Котарелла, предприятие не предполагало возможности хищения столь огромной партии товара. Поэтому действующая страховка не покрывает ущерб такого масштаба.

Ранее компания допускала вероятность кражи отдельных ящиков во время транспортировки, но не исчезновения сразу двух грузовиков с дорогим вином.

Marchesi Antinori — одна из старейших винодельческих компаний Италии. Ее история начинается в 1385 году, а управление бизнесом на протяжении 26 поколений остается в руках семьи Антинори.

Куда исчезли 30 тысяч бутылок?

Главная загадка для следователей — дальнейшая судьба похищенного вина.

Столь крупную партию трудно продать незаметно. Престижные марки хорошо известны коллекционерам, рестораторам и профессиональным торговцам, а появление большого количества бутылок по подозрительно низкой цене может привлечь внимание.

Поэтому правоохранительные органы изучают возможные каналы сбыта, в том числе за пределами Италии.

Пока похищенное вино не найдено, а причастные к ограблению остаются неустановленными.

История уже стала одним из самых громких преступлений в итальянской винодельческой отрасли. И теперь перед следователями стоит необычная задача: выяснить, как два грузовика с элитным вином стоимостью пять миллионов евро смогли исчезнуть практически бесследно.