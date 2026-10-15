В Даугавпилсе двое мужчин подозреваются в краже огнестрельного оружия из тира. После преступления их обнаружили в ресторане быстрого питания, где они были задержаны сотрудниками муниципальной полиции. Похищенное оружие удалось вернуть, а обоих подозреваемых заключили под стражу, сообщает Государственная полиция.

Инцидент произошёл 27 сентября. Около 11:40 Государственная полиция получила сообщение о том, что из помещений одного из тиров Даугавпилса похищены две единицы огнестрельного оружия.

На поиски предполагаемых преступников были направлены значительные силы правоохранительных органов. В операции участвовали сотрудники Батальона специальных задач Государственной полиции, а также Даугавпилсской муниципальной полиции.

Задержали в ресторане быстрого питания

В ходе розыскных мероприятий полицейским удалось установить местонахождение предполагаемых похитителей. Выяснилось, что оба мужчины находятся в одном из ресторанов быстрого питания.

Сотрудники муниципальной полиции задержали подозреваемых. Дальнейшие процессуальные действия на месте провели сотрудники Государственной полиции.

В ходе проверки правоохранители обнаружили и изъяли оба похищенных огнестрельных оружия.

Подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы

Через два дня после задержания полиция обратилась в суд с ходатайством о заключении обоих мужчин под стражу. Суд удовлетворил ходатайство и избрал для них меру пресечения в виде ареста.

По факту произошедшего был начат уголовный процесс по части четвёртой статьи 175 Уголовного закона Латвии — за кражу огнестрельного оружия.

За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без неё, а также пробационный надзор на срок до трёх лет.

Кроме того, дело квалифицировано по части второй статьи 233 Уголовного закона. Она предусматривает уголовную ответственность за незаконное изготовление, ремонт, приобретение, хранение, ношение, перевозку, пересылку или реализацию огнестрельного оружия, его основных компонентов, боеприпасов и ряда других опасных предметов без соответствующего разрешения.

В начале октября материалы уголовного процесса были переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Таким образом, благодаря оперативным действиям правоохранителей оба похищенных огнестрельных оружия удалось обнаружить, а предполагаемых похитителей — задержать. Теперь дальнейшую судьбу мужчин определит судебное разбирательство.