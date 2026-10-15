В Рижском аэропорту пограничники задержали гражданина Латвии, находившегося в полицейском розыске. В тот же день на границе двум прибывшим из Эстонии лицам запретили въезд по соображениям безопасности, а еще несколько иностранцев были привлечены к ответственности за нарушения миграционных правил.

В среду, 14 октября, в Рижском аэропорту при попытке покинуть Латвию был задержан гражданин страны, которого разыскивала полиция. После установления личности мужчину передали сотрудникам Государственной полиции, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную пограничную охрану.

Подробности о причинах розыска и направлении предполагаемого вылета пограничники не раскрывают.

В тот же день на восточной границе Латвии двум лицам отказали во въезде по соображениям безопасности. На пограничных пунктах Гребнево и Терехово не пропустили гражданина Эстонии и негражданина Эстонии. Обоих вернули в страны, из которых они прибыли.

Кроме того, на пограничном пункте Патерниеки и в Рижском аэропорту выявили четырех граждан Узбекистана с нарушениями миграционных требований. У них отсутствовали действующие визы или виды на жительство либо был превышен разрешенный срок пребывания. Все четверо привлечены к административной ответственности.

Нарушения обнаружили и во время иммиграционных проверок внутри Латвии. Правила въезда или пребывания нарушили три человека — граждане Эстонии, Турции и Украины.

Отдельная группа нарушений касалась эксплуатации транспортных средств и плавсредств. По этим причинам пограничники привлекли к административной ответственности или отказали в пересечении границы 11 лицам.

Среди них — четверо граждан Латвии, двое граждан Венгрии, а также по одному гражданину Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Украины.

Таким образом, в течение одного дня пограничники выявили нарушения как непосредственно на пунктах пересечения границы, так и в ходе проверок внутри страны. Они касались не только документов и правил пребывания, но и требований безопасности и эксплуатации транспорта.