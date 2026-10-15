Банки в Евросоюзе не могут отказывать клиентам в немедленном возмещении денег, похищенных в результате несанкционированных операций, лишь на том основании, что пострадавшие якобы проявили грубую неосторожность. Такое решение принял Суд Европейского союза 15 октября. Оно имеет значение и для жителей Латвии.

Поводом для рассмотрения дела стала история жительницы Польши, потерявшей около 700 евро после перехода по мошеннической ссылке. Женщина попала на поддельный банковский сайт и ввела там свои данные, которыми впоследствии воспользовались злоумышленники.

Банк отказался компенсировать ущерб, заявив, что клиентка сама виновата в случившемся, поскольку не обеспечила сохранность своих банковских данных.

Однако дело дошло до Суда Европейского союза, который разъяснил, как должны применяться общеевропейские правила о платёжных услугах.

Сначала вернуть деньги, потом разбираться

Суд ЕС постановил, что при несанкционированном платеже банк, как правило, обязан незамедлительно возместить клиенту списанную сумму — не позднее конца следующего рабочего дня после обнаружения операции или получения соответствующего уведомления.

При этом подозрения банка в грубой неосторожности клиента сами по себе не освобождают финансовое учреждение от обязанности вернуть деньги.

Исключение предусмотрено для случаев, когда у банка имеются обоснованные подозрения в мошенничестве со стороны самого клиента и соответствующая информация передана компетентным органам.

Таким образом, банк не может просто заявить, что пострадавший сам виноват в краже, и на этом основании отказать в немедленном возмещении.

Как мошенники обманули женщину

Жительница Польши продавала товар через интернет-платформу. С ней связался человек, представившийся покупателем, и отправил ссылку якобы для подтверждения сделки.

Перейдя по ней, женщина оказалась на поддельной странице своего банка и ввела данные для входа в интернет-банк.

Получив необходимую информацию, злоумышленник перевёл с её счёта около 700 евро.

На следующий день пострадавшая сообщила банку о краже, однако получила отказ в возмещении ущерба.

Тогда женщина обратилась в суд. Польский суд, рассматривавший спор, запросил разъяснение европейского законодательства.

Может ли банк потребовать деньги обратно?

Да, но только при наличии законных оснований.

Суд ЕС разграничил два вопроса: обязанность банка немедленно вернуть сумму несанкционированной операции и окончательную ответственность за финансовые потери.

Если впоследствии банк докажет, что клиент умышленно или вследствие грубой неосторожности нарушил свои обязанности по защите платёжных данных, финансовое учреждение вправе потребовать возмещения соответствующих убытков.

Однако доказывать грубую неосторожность должен именно банк.

Сам по себе факт того, что человек перешёл по мошеннической ссылке, ещё не означает автоматического признания его грубо неосторожным.

Что это означает для жителей Латвии

Решение касается применения европейской Директивы о платёжных услугах PSD2, действующей во всех странах Евросоюза, включая Латвию.

Это означает, что разъяснение Суда ЕС должно учитываться и при рассмотрении аналогичных споров между латвийскими банками и их клиентами.

Однако существует важный нюанс.

Речь идёт именно о несанкционированных платежах — операциях, на которые клиент не давал согласия.

Если человек самостоятельно подтвердил перевод мошенникам, например поверив обещаниям высокой прибыли или ложному сообщению от якобы сотрудника банка, ситуация может оцениваться иначе.

Поэтому пострадавшим необходимо как можно быстрее уведомлять банк о подозрительных операциях, блокировать доступ к счетам и сохранять все возможные доказательства мошенничества.

Решение, которое меняет подход к спорам

Суд ЕС не вынес окончательного решения по спору польской клиентки с банком. Это предстоит сделать национальному суду с учётом полученных разъяснений.

Однако правовая позиция европейского суда имеет принципиальное значение для всей банковской системы Евросоюза.

Теперь банкам будет сложнее отказывать в немедленном возврате денег за несанкционированные операции, просто ссылаясь на ошибки пострадавших клиентов. Сначала финансовое учреждение должно выполнить предусмотренную законом обязанность по возмещению, а уже затем, если имеются основания, доказывать ответственность клиента.