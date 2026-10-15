Пожарные выезжают на такие вызовы все чаще. В прошлом году их число достигло самого высокого показателя за последние десять лет.

Если в 2016 году спасатели выезжали для оказания помощи на 831 ДТП, то в 2025 году было уже 1179 таких случаев. За восемь месяцев этого года спасатели участвовали в ликвидации последствий 810 автоаварий и спасли 109 человек.

В прошлом году сотрудники ГПСС спасли 150 человек, попавших в ДТП, а годом ранее - 113. За первые восемь месяцев этого года было спасено уже более 100 человек. Это означает, что в среднем почти каждый второй день сотрудники ГПСС спасают людей в ДТП, отметил заместитель начальника ГПСС Янис Гринбергс.

Пожарные не только освобождают пострадавших из транспортных средств с помощью гидравлических инструментов, но и приводят в порядок проезжую часть после аварии или ликвидируют утечку опасных веществ.

В прошлом году больше всего вызовов на ликвидацию последствий ДТП поступило из Риги и Рижского региона - 422. Из Латгале было получено 205 вызовов, из Земгале - 225, из Видземе - 171, из Курземе - 156.