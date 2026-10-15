В Риге 19-летний молодой человек сумел самостоятельно покинуть полицейский участок на улице Эрнеста Бирзниека-Упиша. Полиция объявила его в розыск, однако спустя несколько часов беглеца обнаружили неподалеку, в районе Авоты.

Необычный инцидент произошел в среду, 14 октября, в Риге. Молодой человек, находившийся в полицейском участке Рижского Восточного управления Государственной полиции, сумел незаметно покинуть здание, после чего правоохранителям пришлось организовать его поиски, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Речь идет о 19-летнем Ароне Новорусском, 2007 года рождения. По неофициальной информации, молодой человек мог быть задержан по подозрению в совершении имущественных преступлений.

Как именно ему удалось выбраться из полицейского участка на улице Эрнеста Бирзниека-Упиша и почему никто не остановил его при выходе, пока неизвестно.

Обнаружив исчезновение задержанного, сотрудники полиции начали поиски. Информацию о разыскиваемом распространили через средства массовой информации и официальные страницы Государственной полиции в социальных сетях.

По сведениям Degpunktā, молодой человек хорошо знаком с районом Авоты и, предположительно, проживает неподалеку, на улице Александра Чака. Поэтому одной из версий было то, что он мог спрятаться где-то в ближайших кварталах.

Эта версия вскоре подтвердилась. Примерно через три часа после побега молодого человека удалось обнаружить в окрестностях полицейского участка.

Журналисты Degpunktā заметили, как три полицейских микроавтобуса с улицы Гертрудес направились к зданию полиции. Сотрудники правоохранительных органов завели внутрь нескольких молодых людей.

Позднее Государственная полиция подтвердила, что разыскиваемый найден.

«Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Государственной полиции сегодня, 14 октября, разыскивали Арона Новорусского, 2007 года рождения. Молодого человека удалось найти спустя пару часов», — сообщили правоохранители.

При этом полиция пока не объяснила, каким образом задержанному удалось беспрепятственно покинуть участок и были ли допущены нарушения со стороны сотрудников.

Таким образом, поиски завершились в тот же день, однако обстоятельства побега из полицейского участка остаются невыясненными.