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Пришлось ампутировать ноги: индийского шофера посадят в латвийскую тюрьму на шесть лет 0 60

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: суд идет
ФОТО: LETA

Районный суд в Добеле сегодня признал гражданина Индии Джатиндера Сингха виновным в совершении тяжёлого ДТП на перекрёстке Апшупе и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Суд также частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда. Одному потерпевшему присуждена компенсация в размере 30 000 евро, другому — 60 000 евро. В остальной части требования о компенсации морального вреда удовлетворены не были. Всего потерпевшие требовали взыскать с обвиняемого компенсацию в размере 150 000 евро.

Как сообщал bb.lv, в феврале 2026 года обвиняемый — гражданин Индии, родившийся в 1990 году, — в тёмное время суток управлял грузовиком Volvo с полуприцепом по обледенелой дороге в волости Яунберзе Добельского края. На перекрёстке Апшупе он проигнорировал предупреждающий дорожный знак, не снизил скорость, не остановил автомобиль и продолжил движение через перекрёсток со скоростью около 50 км/ч.

Нарушив правила дорожного движения, обвиняемый выехал на перекрёсток, где столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим в Лиепаю. В результате столкновения одна из пассажирок автобуса получила телесные повреждения средней тяжести, а другая пассажирка и водитель автобуса — тяжёлые телесные повреждения. Водителю автобуса ампутировали обе ноги.

Первоначально прокуратура также указала в обвинении, что Сингх в неустановленное в ходе досудебного уголовного процесса время и при неустановленных обстоятельствах приобрёл у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение образца Объединённых Арабских Эмиратов, которое впоследствии использовал в личных целях.

Однако позднее прокурор отказался от обвинения в использовании поддельного водительского удостоверения. Что касается обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, обвиняемый полностью признал свою вину.

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#криминал #тюрьма #Латвия #ДТП #Индия #компенсация #судебный процесс
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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