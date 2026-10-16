Во Франции у въезда в тоннель под Ла-Маншем произошло серьёзное ДТП: микроавтобус с водителями грузовиков столкнулся со стоявшим поездом. В результате аварии пострадали 19 человек, пятеро из них получили тяжёлые травмы. Движение пассажирских поездов через тоннель пришлось временно приостановить.

Авария произошла вечером в четверг, 15 октября, в районе коммуны Кокель на севере Франции, недалеко от французского въезда в Евротоннель, соединяющий Францию и Великобританию.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти, микроавтобус столкнулся с неподвижным железнодорожным составом.

В результате пострадали водитель микроавтобуса и все 18 пассажиров.

Пятеро получили тяжёлые травмы

По информации местной префектуры, пять человек получили серьёзные травмы. При этом медики оценивают их состояние как не угрожающее жизни.

Микроавтобус перевозил водителей грузовых автомобилей — граждан разных государств. Они направлялись к поезду LeShuttle, который перевозит автомобили и пассажиров через тоннель под Ла-Маншем.

После столкновения район въезда в тоннель был временно закрыт.

На место происшествия прибыли многочисленные подразделения экстренных служб. В спасательной операции были задействованы несколько специальных автомобилей и вертолёт.

Движение поездов остановили на час

Заместитель префекта Кале Агата Кири сообщила на пресс-конференции, что авария не повлияла на движение грузовых поездов.

Однако пассажирские составы оператора Getlink были остановлены примерно на час, пока спасатели оказывали помощь пострадавшим.

При этом компания Eurostar, осуществляющая скоростные пассажирские перевозки между Великобританией и континентальной Европой, заявила, что движение её поездов не пострадало.

Таким образом, последствия аварии затронули прежде всего перевозки автомобилей и их пассажиров через тоннель.

Полиция выясняет обстоятельства столкновения

Прокуратура Булонь-сюр-Мер сообщила о начале расследования по подозрению в причинении телесных повреждений по неосторожности.

Следователям предстоит установить, почему микроавтобус оказался на пути стоявшего железнодорожного состава и что непосредственно привело к столкновению.

Официальные причины аварии пока не названы.

Один из главных транспортных маршрутов Европы

Тоннель под Ла-Маншем соединяет французский Кокель с британским Фолкстоном.

Его протяжённость составляет около 50 километров. Тоннель эксплуатируется с 1994 года и является одним из важнейших транспортных соединений между Великобританией и континентальной Европой.

Поезда оператора Getlink ежедневно совершают через него сотни рейсов, перевозя легковые автомобили, грузовики и их пассажиров.

Несмотря на серьёзность происшествия и большое число пострадавших, масштабных перебоев в железнодорожном сообщении удалось избежать. Обстоятельства столкновения устанавливаются в ходе расследования.