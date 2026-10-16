Рижский городской суд отложил до следующего года рассмотрение уголовного дела о коррупции и мошенничестве при государственных закупках для Государственной пограничной охраны.

По версии прокуратуры, участники предполагаемой преступной схемы нанесли государству ущерб более чем на миллион евро, а должностные лица погранохраны получили взятки на десятки тысяч евро. Причиной переноса судебного разбирательства стала смерть одного из семи обвиняемых.

Как выяснило агентство LETA, скончался один из фигурантов уголовного дела — Игорь Петров.

Следующее судебное заседание назначено на 13 января 2027 года в 10:00.

Взятки за государственные закупки

Согласно предъявленным обвинениям, две должностные персоны Государственной пограничной охраны Латвии требовали и получали взятки, а также содействовали мошенническим действиям при проведении нескольких закупок.

Ещё пять человек, действовавших в интересах юридических лиц, обвиняются в передаче взяток пограничникам и совершении мошенничества, в результате которого государству был причинён имущественный ущерб на сумму более одного миллиона евро.

Фигурантам предъявлены обвинения по статьям Уголовного закона, предусматривающим ответственность за получение и дачу взяток, злоупотребление служебным положением и мошенничество.

По информации прокуратуры, за незаконные действия при проведении нескольких закупок должностные лица погранохраны в общей сложности потребовали и получили несколько десятков тысяч евро.

Вместо необходимого оборудования — неподходящие сенсоры

Один из эпизодов дела связан с поставкой оборудования, не соответствовавшего техническим требованиям государственной закупки.

По версии обвинения, один из предпринимателей предложил товар, который не отвечал условиям конкурса, и мошенническим путём завладел средствами, предназначенными для приобретения оборудования стоимостью более одного миллиона евро.

В прокуратуре особо подчеркнули, что расследуемое мошенничество не связано со строительством инфраструктуры на восточной границе Латвии Речь идёт о поставках комплектов сенсоров, технические характеристики которых не соответствовали установленной спецификации.

Кто оказался на скамье подсудимых

В уголовном деле были обвинены семь человек:

Игорь Петров;

Валерий Широков;

Игорь Журавлёв;

Евгений Голубков;

Кристине Галвиня;

Янис Дзелме;

Владимир Петраков.

Согласно общедоступным декларациям государственных должностных лиц, Валерий Широков завершил службу в Государственной пограничной охране в 2018 году, занимая должность председателя закупочной комиссии.

Игорь Журавлёв также возглавлял закупочную комиссию погранохраны и прекратил службу в 2019 году.

Кроме уголовного преследования физических лиц, прокуратура инициировала производство о применении принудительных мер воздействия к двум юридическим лицам.

Что будет с делом после смерти обвиняемого

Смерть Игоря Петрова стала причиной переноса судебного разбирательства на январь следующего года.

При этом дело касается нескольких обвиняемых и различных эпизодов предполагаемых коррупционных преступлений.

Дальнейшие процессуальные решения, в том числе в отношении умершего обвиняемого, будут приниматься в установленном законом порядке.

Таким образом, разбирательство по делу о предполагаемых коррупционных схемах при закупках оборудования для латвийской погранохраны продолжается. Суду предстоит установить, действительно ли должностные лица получали взятки, а предприниматели поставляли государству оборудование, не соответствовавшее требованиям закупок. До вступления обвинительного приговора в законную силу действует презумпция невиновности.