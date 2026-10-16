Прокуратура Латвии предъявила обвинения должностному лицу национальной авиакомпании airBaltic в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений, мошенничестве в крупном размере и легализации преступно полученных средств.

По версии следствия, с помощью посреднических компаний была организована перепродажа авиационных запчастей, позволившая получить необоснованную прибыль более 55 тысяч евро. Часть денег, предположительно, использовали для оплаты учёбы и строительства дома.

Как сообщили в прокуратуре, сотруднику airBaltic предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного закона, включая легализацию преступно полученных средств в крупном размере, совершённую группой лиц по предварительному сговору.

Обвинения также предъявлены руководителю другой компании. Его подозревают в содействии противоправным действиям должностного лица airBaltic и участии в легализации преступно полученных средств.

Кроме того, в рамках уголовного процесса рассматривается вопрос о применении принудительных мер воздействия к юридическому лицу — компании, в интересах которой, по версии следствия, было совершено мошенничество.

Поскольку расследование продолжается, прокуратура пока не раскрывает дополнительные обстоятельства дела.

Как была организована схема с авиационными запчастями

Уголовное дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Производство было начато в 2025 году, после чего ведомство предложило прокуратуре начать уголовное преследование.

По данным KNAB, должностное лицо airBaltic, отвечавшее за оборот авиационных запасных частей, использовало своё служебное положение для организации сделок, в результате которых связанная с ним компания получила необоснованную финансовую выгоду.

В схеме, как полагают следователи, участвовали три юридических лица и ещё один человек, оказывавший содействие сотруднику авиакомпании.

Всё началось с того, что одна из литовских компаний заинтересовалась приобретением принадлежавших airBaltic авиационных деталей — амортизатора шасси и его стойки.

Сотрудник авиакомпании знал о намерениях потенциального покупателя, однако вместо прямой продажи, по версии следствия, организовал сделку через посредника.

Сначала запчасти у airBaltic приобрела другая компания, с которой должностное лицо заранее договорилось о покупке.

Сразу после этого детали перепродала компания, принадлежавшая самому сотруднику airBaltic.

Конечным покупателем стало литовское предприятие, заплатившее за запчасти 370 тысяч долларов США.

Более 55 тысяч евро необоснованной прибыли

По оценке KNAB, в окончательную стоимость деталей была включена дополнительная наценка в размере 55 360 евро.

Именно эта сумма, как считают следователи, стала необоснованной прибылью компании, связанной с должностным лицом airBaltic.

Таким образом, вместо того чтобы обеспечить продажу имущества авиакомпании на наиболее выгодных для неё условиях, сотрудник, по версии обвинения, организовал цепочку сделок, позволившую извлечь личную финансовую выгоду.

Деньги переводили на частные счета

Следствие также установило предполагаемую схему дальнейшего движения полученных средств.

Часть денег была перечислена посреднической компании, а другая часть поступила на личные банковские счета должностного лица airBaltic и ещё одного человека в виде дивидендов.

По оценке KNAB, подобные операции использовались для сокрытия преступного происхождения средств и создания видимости их законного получения.

Имеющаяся у антикоррупционного бюро информация свидетельствует, что впоследствии деньги направлялись, в частности, на оплату обучения и строительство жилого дома.

В airBaltic заявляли, что речь не идёт о члене правления

Ранее руководитель отдела общественных и политических отношений airBaltic Аугустс Зилбертс сообщил , что фигурант дела не является и никогда не являлся членом правления или совета авиакомпании.

При этом представитель перевозчика утверждал, что статус государственного должностного лица в airBaltic имеют члены правления и совета, обязанные подавать декларации государственных должностных лиц.

Однако KNAB ранее подтвердило, что подозреваемый сотрудник авиакомпании по-прежнему обладает статусом государственного должностного лица.

Расследование продолжается

В настоящее время прокуратура предъявила обвинения двум физическим лицам. Одновременно продолжается производство, связанное с возможным применением принудительных мер к компании, в интересах которой, предположительно, было совершено мошенничество.

Дополнительную информацию о ходе дела правоохранительные органы пока не разглашают.

Обвинения ещё не означают признания вины. Окончательное решение о виновности фигурантов и возможном наказании может принять только суд.