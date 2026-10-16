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За сбыт наркотиков задержаны двое узбекских студентов 1 119

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.10.2026
LETA
Изображение к статье: наручники

В октябре за сбыт наркотических и психотропных веществ в крупных объемах в Риге были задержаны двое граждан Узбекистана, которые находятся в Латвии в качестве студентов одного из учебных заведений, сообщили в Государственной полиции.

11 мая в Земгальское региональное управление Госполиции поступила информация о лицах, которые занимаются распространением наркотических и психотропных веществ в разных городах Латвии, используя для этой цели "Telegram".

Полиция начала уголовный процесс, а 6 октября в его рамках были задержаны двое граждан Узбекистана 2001 и 2004 года рождения.

В ходе обыска по месту жительства задержанных в Риге был обнаружен примерно 1 кг амфетамина, 101 упаковка с различными видами наркотических и психотропных веществ, а также другие вещественные доказательства.

Ранее данные лица не попадали в поле зрения полиции.

8 октября суд применил к обоим мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Госполиция начала уголовный процесс по ч. 3 ст. 253.1 Уголовного закона о незаконном сбыте наркотических и психотропных веществ в крупном размере, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без нее и с пробационным надзором на срок до трех лет.

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#Латвия #преступность #студенты #госполиция #Узбекистан #наркотики
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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