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54 погибших и годы судебных разбирательств: что происходит с делом о Золитудской трагедии 3 213

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Золитуде
ФОТО: LETA

Спустя почти 13 лет после обрушения супермаркета Maxima в рижском микрорайоне Золитуде, унесшего жизни 54 человек, судебное разбирательство продолжается. В среду, 21 октября, Рижский окружной суд возобновит заслушивание показаний обвиняемых. После решения Верховного суда дело повторно рассматривается в апелляционной инстанции, поскольку предыдущий приговор был частично отменен.

Рижский окружной суд 21 октября в 10:00 продолжит заслушивать показания обвиняемых по уголовному делу о Золитудской трагедии. Об этом сообщает агентство ЛЕТА.

Речь идет об обрушении супермаркета Maxima 21 ноября 2013 года, в результате которого погибли 54 человека, а еще несколько десятков получили тяжелые травмы.

Несмотря на многолетнее расследование и судебные процессы, окончательное решение в отношении ряда обвиняемых до сих пор не принято.

Кто сейчас находится на скамье подсудимых

В настоящее время дело рассматривается в отношении пяти человек:

  • Ивар Сергетс — инженер-строитель, отвечавший за конструкции здания.
  • Андрис Гулбис — специалист, проводивший строительную экспертизу проекта магазина.
  • Станислав Кумпиньш — руководитель строительных работ компании Re&Re.
  • Мартиньш Драудиньш — строительный надзиратель.
  • Янис Балодис — бывший заместитель начальника Рижской городской строительной инспекции.

Первые четверо обвиняются в нарушении строительных норм и причинении смерти по неосторожности.

Балодису предъявлено обвинение в бездействии государственного должностного лица.

Суд также рассмотрит вопрос о применении мер принудительного воздействия к компаниям Re&Re и CMConsulting.

Почему дело вновь рассматривается в суде

Повторное рассмотрение связано с решением Верховного суда, который частично отменил предыдущий приговор Рижского окружного суда.

В отношении Ивара Сергетса Верховный суд установил, что некоторые обстоятельства были исключены из обвинения без достаточного обоснования.

В части оправдания Андриса Гулбиса, Станислава Кумпиньша, Мартиньша Драудиньша и Яниса Балодиса приговор был отменен из-за недостаточной аргументации при отклонении доказательств, представленных обвинением.

Таким образом, суду предстоит повторно оценить соответствующие обстоятельства и доказательства.

Рассмотрение также связано с апелляционным протестом прокурора Агриса Скрадайлиса, жалобами защитника Сергетса Артура Звейсалниекса и потерпевших.

Единственный осужденный получил шесть с половиной лет

До сих пор суды первой и апелляционной инстанций признали виновным по делу только одного человека — инженера-строителя Ивара Сергетса.

Первоначально его приговорили к шести годам лишения свободы. Позднее апелляционная инстанция увеличила срок наказания на шесть месяцев — до шести с половиной лет.

Кроме того, суд постановил взыскать с Сергетса 5,5 млн евро в качестве компенсации морального вреда и запретил ему работать по профессии в течение пяти лет.

Однако впоследствии Верховный суд отменил приговор в соответствующей части, поэтому вопрос об уголовной ответственности Сергетса вновь рассматривается судом.

Четверо обвиняемых окончательно оправданы

В отношении еще четырех человек судебное разбирательство завершено, поскольку оправдательные приговоры вступили в силу.

Речь идет об архитекторе Андрисе Калинке, бывшем руководителе отдела оценки проектов Рижского городского строительного управления Марике Трейе, бывшем заместителе начальника строительной инспекции Айе Мельниковой и сотруднице Maxima Latvija Инне Шуваевой.

Марика Трейя к настоящему времени скончалась.

После решения Верховного суда прокуратура уточнила обвинения, исключив из них лиц, в отношении которых оправдательные приговоры стали окончательными.

По информации прокуратуры, в остальном обвинения практически не изменились по сравнению с первоначальными, предъявленными еще в 2015 году. Были внесены лишь отдельные уточнения и конкретизация обстоятельств.

Суд ранее критиковал работу прокуратуры

Многолетнее рассмотрение дела сопровождалось замечаниями в адрес следствия и государственного обвинения.

Рижский городской суд Пардаугавы, рассматривавший дело в первой инстанции, ранее указал на недостатки в работе прокуроров Каспара Цакулса, Екатерины Кушаковой и Агриса Скрадайлиса.

Суд пришел к выводу, что нарушения и недостатки при подготовке материалов существенно осложнили судебное разбирательство.

В частности, в уголовное дело были включены документы, не относящиеся непосредственно к рассматриваемому преступлению, а также материалы, которые впоследствии не использовались для доказывания.

Суд счел необходимым обратить внимание генерального прокурора и старшего прокурора на выявленные проблемы.

Что произошло 21 ноября 2013 года

21 ноября 2013 года в рижском микрорайоне Золитуде обрушилась крыша супермаркета Maxima. Трагедия унесла жизни 54 человек и стала одной из крупнейших катастроф в истории независимой Латвии.

Строительные эксперты установили, что причиной обрушения стали ошибки в расчетах нагрузок на конструкции крыши.

Первоначально прокуратура предъявила обвинения девяти лицам. Им вменялись нарушения строительных норм, причинение смерти по неосторожности, неисполнение обязанностей государственного должностного лица и нарушение требований охраны труда.

Спустя почти 13 лет после трагедии судебный процесс в отношении части обвиняемых продолжается. Следующее заседание назначено на 21 октября.

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#катастрофа #Латвия #прокуратура #судебный процесс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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