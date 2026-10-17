Латвийские силовики недостаточно рьяно защищают женщин страны. Об этом говорится в сентябрьском отчет группы GREVIO, внимательно следящей от Совета Европы за нашей страной.

В Латвии, отмечает группа GREVIO, не проводятся систематические «обзоры случаев убийств» (homicide reviews), совершенных на гендерной почве, — целью которых было бы «выявление фактов бездействия государственных органов после сообщений о насилии». Еще среди правоохранителей имеют место гендерная предвзятость, а также стереотипные представления о женщинах.

Ну да, кому же хочется отвечать за преступление. Точные официальные данные о числе женщин, убитых мужьями и партнерами в Латвии за 2025 год, еще находятся на стадии консолидации Евростатом. Однако, согласно последним опубликованным отчетам за завершенные периоды, Латвия стабильно занимает одно из первых мест в Евросоюзе по числу женщин на душу населения, погибших в результате насилия со стороны членов семьи или партнеров.

Фемицид — страшное слово. В Латвии такие преступления регистрируются более чем в четыре раза чаще среднего показателя по ЕС.

Но даже если не доходить до страшной черты, по данным Центрального статистического управления Латвии, 30,1% женщин в стране сталкивались с различными формами насилия со стороны интимного партнера. При этом в 87,3% всех зарегистрированных случаев гендерного насилия агрессорами выступали мужчины.

В официальных документах ЛР уже фигурирует борьба с такими действительно ужасными проявлениями, как принудительный брак несовершеннолетних, уродование половых органов женщин или даже «убийства чести», совершаемые в отношении нарушительниц морали их отцами и братьями, — что, скорее, свойственно закрытым иммигрантским общинам Западной Европы. А вот действенность мер против излюбленного в нашей стране «кухонного бокса», судя по выводам GREVIO, по-прежнему вызывает вопросы.