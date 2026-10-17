В Каугурской волости недалеко от Валмиеры пожар уничтожил садовый дом, хозяин которого успел выбраться из здания и не пострадал. Однако происшествие вновь обострило давние соседские конфликты: одни местные жители вспоминают угрозы и вызовы полиции, другие называют пострадавшего отзывчивым человеком.

В Каугурской волости Валмиерского края произошел пожар, в результате которого серьезно пострадал садовый дом местного жителя по имени Юрий. Спасатели тушили огонь более пяти часов. Сам мужчина успел эвакуироваться и не получил травм, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Однако после происшествия журналисты столкнулись с неожиданной реакцией соседей. Вместо сочувствия некоторые жители открыто говорили о многолетних конфликтах с хозяином сгоревшего дома и даже называли случившееся кармой.

Валентина и ее муж Петерис, живущие напротив, утверждают, что отношения с Юрием испортились много лет назад. По их словам, мужчина регулярно ругался, угрожал им и вел себя агрессивно, из-за чего приходилось неоднократно обращаться в полицию.

Петерис рассказал, что однажды сосед якобы напал на них с лопатой, а для самообороны супругам приходилось использовать перцовый газ.

«Один полицейский посоветовал мне купить перцовый газ, так как он бросается на нас, ругается. Нападал с лопатой», — рассказал мужчина.

По утверждению супругов, Юрий также угрожал поджечь их имущество. Именно поэтому пожар в его собственном доме они восприняли как своеобразную иронию судьбы.

Впрочем, далеко не все соседи разделяют столь негативное отношение к пострадавшему.

Живущий неподалеку Ричард оказался одним из первых, кто заметил пожар и бросился помогать. По его словам, он использовал три огнетушителя и даже заходил в горящее здание, однако спасти имущество уже не удалось.

«Я был первым, кто там оказался, я тушил пожар. Использовал три огнетушителя. Забежал внутрь, но там уже ничего нельзя было спасти», — рассказал Ричард.

Он предположил, что возгорание могло быть связано с печным отоплением. По его сведениям, Юрий впервые в этом сезоне затопил печь, а причиной пожара могла стать скопившаяся сажа. Официально эта версия пока не подтверждена.

При этом Ричард совершенно иначе описывает характер соседа. Он признает, что Юрий иногда повышает голос, но лично с угрозами не сталкивался.

«Когда трезвый, всегда был отзывчивым. Если нужно дорогу отремонтировать, всегда идет навстречу», — отметил мужчина.

После пожара Юрий временно перебрался в баню, расположенную на участке. Журналисты Degpunktā попытались поговорить с ним и выслушать его версию происходящего, однако мужчина не откликнулся. Соседи предположили, что он мог спать.

Между тем в полиции подтвердили, что правоохранителям действительно неоднократно приходилось приезжать по этому адресу из-за конфликтов между соседями. Некоторые разногласия удавалось урегулировать на месте, однако были и случаи, когда Юрия доставляли в вытрезвитель.

Теперь полиция выясняет обстоятельства самого пожара. По предварительным предположениям следователей, во время происшествия хозяин дома также мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Окончательная причина возгорания пока не установлена.