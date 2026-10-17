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Легковой автомобиль смяло при столкновении с грузовиком: эксперт раскрыл новые детали трагедии под Ригой 0 87

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: Facebook

На Рижской окружной дороге возле перекрестка с шоссе Рига — Эргли произошло смертельное столкновение легкового автомобиля и грузовика. По словам эксперта по безопасности дорожного движения, следы на месте аварии указывают, что на встречную полосу выехал водитель легковой машины.

Тяжелая авария на Рижской объезокружнойдной дороге закончилась гибелью водителя легкового автомобиля. После лобового столкновения с грузовиком обе машины оказались в кювете, а легковой автомобиль получил разрушительные повреждения, сообщает передача Degpunktā (TV3).

ДТП произошло в конце рабочего дня неподалеку от перекрестка с шоссе Рига — Эргли. Сила удара была настолько большой, что обломки обоих транспортных средств разлетелись по проезжей части и вдоль дороги.

У легкового автомобиля переднюю часть практически полностью смяло: моторный отсек оказался вдавлен в салон. Водитель погиб на месте происшествия.

Грузовик после столкновения съехал в кювет и передней частью врезался в сосну. Несмотря на серьезные повреждения транспортного средства, его водитель остался жив.

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис, осмотрев обстоятельства происшествия, обратил внимание, что подобные аварии на этом участке дороги происходили и раньше. По его словам, следы на месте столкновения позволяют установить важную деталь: на встречную полосу выехал именно легковой автомобиль.

«Вопрос лишь в том, кто и в какой момент выехал на встречную полосу, но суть в том, что один из участников движения оказался на встречной полосе. Сегодня на встречную полосу выехал легковой автомобиль. Следы на месте происшествия однозначно об этом свидетельствуют», — рассказал Ирбитис.

При этом окончательные причины, по которым водитель оказался на встречной полосе, пока неизвестны. Их предстоит установить Государственной полиции в ходе расследования.

Эксперт также отметил, что современные технологии контроля скорости в последние годы помогли улучшить статистику дорожной безопасности. Однако технические средства не способны полностью предотвратить аварии, связанные с опасным поведением водителей.

Среди факторов риска он выделил агрессивное вождение, использование мобильного телефона за рулем, управление автомобилем в состоянии опьянения и другие нарушения, которые могут привести к тяжелым последствиям.

В данном случае пока нет подтвержденной информации о том, что именно заставило водителя легкового автомобиля выехать на встречную полосу.

Таким образом, направление движения автомобилей перед столкновением удалось предварительно установить, но вопрос о непосредственной причине смертельной аварии остается открытым.

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#ДТП
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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