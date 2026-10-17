Недалеко от начала Даугавгривского шоссе автомобиль, которому менее трех месяцев, съехал с дороги и перевернулся на бок. Водителю удалось самостоятельно выбраться из машины, а сама авария обошлась без пострадавших.

Утром недалеко от начала Даугавгривского шоссе произошла авария, в результате которой практически новый автомобиль оказался на боку в придорожном кювете. Машина получила серьезные повреждения, хотя из автосалона выехала менее трех месяцев назад, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Судя по следам шин, автомобиль двигался со стороны Ильгюциемса. Предположительно, в какой-то момент водитель заехал правыми колесами на обочину, после чего резко повернул руль влево.

В результате машина пересекла встречную полосу, съехала с проезжей части и оказалась на мягком грунте, где опрокинулась на бок.

Автомобиль остановился среди деревьев, которые не позволили ему перевернуться обратно на колеса. Водителю пришлось искать способ выбраться из необычного положения. Судя по обстановке на месте происшествия, для этого он мог воспользоваться открытым окном или люком.

Поскольку авария произошла на участке с интенсивным движением, особенно в утренние часы, на место направили сразу два экипажа Государственной полиции.

Пока одни сотрудники оформляли происшествие и выясняли его обстоятельства, другие регулировали транспортный поток, чтобы предотвратить новые опасные ситуации.

Представитель Государственной полиции Лина Багдоне подтвердила, что водитель не справился с управлением.

«Мужчина 1988 года рождения не справился с управлением транспортным средством и съехал с проезжей части. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал», — сообщила она.

По факту аварии начат процесс об административном правонарушении.

Что именно привело к потере управления, пока неизвестно. Не исключено, что водитель отвлекся от дороги, однако причиной резкого маневра могли стать и другие обстоятельства. Окончательные выводы предстоит сделать полиции.

Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, главным итогом происшествия стало отсутствие пострадавших.