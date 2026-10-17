В пятницу утром в Салдусе произошел пожар в электрическом шкафу рядом с общественным зданием. Хотя площадь возгорания составила всего половину квадратного метра, из здания самостоятельно эвакуировались 377 человек.

Утром в пятницу, 16 октября, на улице Лиела в Салдусе загорелся электрический шкаф, расположенный рядом с общественным зданием. В результате происшествия здание покинули 377 человек, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

Вызов поступил спасателям в 8:22. Прибыв на место, пожарные установили, что площадь возгорания составляет 0,5 квадратного метра.

Еще до приезда пожарно-спасательных подразделений из соседнего здания самостоятельно эвакуировались 377 человек.

В 9:21 работы на месте происшествия были завершены. Информация о пострадавших не поступала.

Всего за минувшие сутки ГПСС получила 42 вызова. Из них 12 были связаны с тушением пожаров, 22 — с проведением спасательных работ. Еще восемь вызовов оказались ложными.