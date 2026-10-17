Заключенные, переведенные из Швеции в Тартускую тюрьму в Эстонии, заявили о дискриминации по цвету кожи, религии и национальности, а также пожаловались на питание, бытовые условия и ограничения на общение с родственниками. Администрация тюрьмы ответила на обвинения, подчеркнув, что различия между эстонской и шведской пенитенциарными системами не означают худших условий содержания.

Несколько заключенных, переведенных из Швеции для отбывания наказания в Эстонии, выступили с открытым письмом, в котором обвинили сотрудников Тартуской тюрьмы в предвзятом отношении и раскритиковали условия содержания. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на шведское издание Kriminalvårdsmagasinet.

Авторы письма, имена которых не разглашаются, утверждают, что отношение к заключенным зависит от цвета кожи, религиозной принадлежности и национального происхождения. Они также заявляют, что условия содержания не соответствуют их ожиданиям и затрудняют поддержание контактов с близкими.

После публикации письма на претензии ответила директор Тартуской тюрьмы Мерле Ульст. Она отвергла общую оценку условий содержания, заявив, что права заключенных защищены, а различия между правилами двух стран не означают, что эстонская система хуже шведской.

Вопросы об ИГИЛ и проверки в зависимости от цвета кожи

По словам авторов открытого письма, сотрудники эстонской тюрьмы задавали некоторым заключенным вопросы, связанные с их происхождением и внешностью. В частности, их спрашивали о возможных связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ), а также о том, участвовали ли члены их семей в войне в Сирии.

Заключенные приводят и конкретные примеры предполагаемого неравного обращения. Так, по их утверждениям, одному темнокожему заключенному проверили полость рта, тогда как белокожего заключенного аналогичной проверке не подвергли.

В другом случае, как говорится в письме, темнокожему осужденному отказали в предоставлении CD-плеера, хотя другие заключенные получили такие устройства.

Независимого подтверждения этих эпизодов в опубликованных материалах не приводится.

Заключенные утверждают, что их отговаривали от общения с журналистами

Авторы письма также заявляют, что сотрудники тюрьмы предостерегали их от контактов со средствами массовой информации.

По словам заключенных, им говорили, что общение с журналистами может осложнить связь с родственниками и даже создать угрозу безопасности отношений между Эстонией и Швецией.

Заключенные считают, что таким образом ограничивается их возможность открыто рассказывать о проблемах и добиваться рассмотрения жалоб.

Мало душевых, однообразное питание и проблемы со стиркой

Значительная часть письма посвящена бытовым условиям в Тартуской тюрьме. По словам заключенных, в учреждении недостаточно душевых, а возможности для стирки одежды ограничены.

Недовольство вызывает и питание. Авторы утверждают, что меню практически не меняется, курица является основным источником белка почти при каждом приеме пищи, а фрукты предоставляют только три раза в неделю. Кроме того, по их словам, порции еды взвешиваются.

Заключенные также жалуются на отсутствие работы и других организованных занятий. Они утверждают, что до сих пор не получили возможности приступить к такой деятельности, хотя, согласно их пониманию условий соглашения о переводе, им должны обеспечивать 30 часов занятости в неделю.

Трудности со звонками родственникам и религиозными обрядами

Еще одна группа жалоб касается общения с близкими. Авторы письма сообщают о длительной доставке корреспонденции и проблемах с организацией видеозвонков. Они также считают недостаточными возможности для отправления религиозных обрядов.

Кроме того, заключенные сомневаются, что нынешние условия позволяют обеспечить необходимое лечение, реабилитацию и подготовку к возвращению в общество после освобождения.

Авторы обращения призывают шведские власти и ответственных должностных лиц разобраться в условиях их перевода в Эстонию и проверить соблюдение предусмотренных прав.

При этом они подчеркивают, что не пытаются вызвать сочувствие, а требуют условий, соответствующих тем, которые действуют в шведских исправительных учреждениях.

«Мы совершили преступления в Швеции. У нас должны быть те же права и условия, что и в шведской тюрьме», — говорится в письме.

Администрация Тартуской тюрьмы ответила на обвинения

После публикации открытого письма директор Тартуской тюрьмы Мерле Ульст выступила с заявлением, которое 17 октября опубликовало издание Kriminalvårdsmagasinet.

Ульст подчеркнула, что Эстония уважает права человека, а деятельность тюремной системы находится под контролем национальных и международных институтов, включая канцлера юстиции, суды и Совет Европы.

По ее словам, перевод заключенных в другую страну неизбежно связан с необходимостью привыкать к новым правилам и распорядку дня.

«Мы понимаем, что прибытие в тюрьму в другой стране, где действуют другие правила и распорядок дня, может вызывать вопросы и недовольство. Прием шведских заключенных — это новая ситуация для всех участников, требующая адаптации с обеих сторон. Однако это не оправдывает ложные обвинения или клеветнические заявления», — заявила директор.

Она отметила, что Тартуская тюрьма работает в соответствии с законодательством Эстонии, а не Швеции.

По словам Ульст, между пенитенциарными системами двух государств действительно существует множество различий, однако это не означает, что условия содержания в Эстонии хуже.

Директор заверила, что всем заключенным гарантированы гуманные и достойные условия, защита прав и безопасности, а также поддержка в реабилитации и возвращении в общество.

«Гуманные условия не означают выполнение каждой просьбы»

Мерле Ульст заявила, что администрация тюрьмы постоянно анализирует поступающие замечания и готова менять свою практику, если критика обоснованна и предлагаемые изменения способствуют успешной реабилитации заключенных.

В то же время она подчеркнула, что гуманные условия содержания не предполагают удовлетворения всех пожеланий осужденных или предоставления им каждого удобства, к которому они могли привыкнуть за пределами тюрьмы.

Отдельно директор прокомментировала вопросы общения между сотрудниками и заключенными. По ее словам, повседневная коммуникация ведется преимущественно на английском языке, а при необходимости используются средства перевода.

Сотрудники тюрьмы обязаны не только обеспечивать безопасность, но и профессионально общаться с заключенными, разъяснять действующие правила, отвечать на вопросы и предотвращать конфликты.

Эстонская сторона не намерена копировать шведскую тюремную систему

Ульст признала, что некоторые заключенные могли изначально не желать отбывать наказание в Эстонии. При этом, по ее словам, эстонская тюремная служба тесно сотрудничает со шведскими коллегами, чтобы обеспечить нормальную работу системы и решить возникающие проблемы.

Директор подчеркнула, что администрация прислушивается к критике и готова улучшать то, что действительно нуждается в изменениях.

«Наша цель — не скопировать шведскую тюремную систему, а обеспечить, чтобы шведские заключенные отбывали наказание в Эстонии безопасно, с достоинством и в соответствии с законом. По нашей оценке, нам это удалось», — заключила Ульст.

При этом в опубликованном заявлении директор не дала отдельных разъяснений по конкретным эпизодам предполагаемой расовой дискриминации, вопросам об ИГИЛ, отказу в предоставлении CD-плеера и жалобам на питание и отсутствие предусмотренной заключенными занятости.

Таким образом, администрация отвергла общие обвинения в ненадлежащих условиях содержания, однако часть конкретных претензий заключенных осталась без публичного ответа.