Рижская муниципальная полиция опубликовала видео поисков женщины, которая заблудилась в лесу между Трисциемсом, Вецаки и Вецдаугавой. Найти ее удалось с помощью дрона с тепловизором, а вывезти из леса — на квадроцикле.

Вечером 15 октября в Риге развернулась спасательная операция по поиску женщины, которая отправилась за грибами и потеряла дорогу в лесу. Ситуацию осложняло то, что у нее разрядился мобильный телефон.

Женщина заблудилась в лесном массиве между Трисциемсом, Вецаки и Вецдаугавой. К поискам подключились сотрудники Рижской муниципальной полиции, оказывавшие помощь Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Для обследования большой лесной территории полицейские использовали дрон, оснащенный тепловизором. С его помощью удалось обнаружить женщину и определить точные координаты ее местонахождения.

После этого к найденной женщине направились спасатели. Из леса ее вывезли на квадроцикле.

За пределами лесного массива женщину уже ожидали сотрудники ГПСС, медики и Государственная полиция.

Рижская муниципальная полиция показала кадры поисково-спасательной операции. На видео можно увидеть, как современные технологии помогают находить людей в лесу, в том числе в темное время суток.