Житель Риги получил штраф в размере 40 евро после того, как выехал на полосу общественного транспорта, чтобы пропустить пожарную машину с включенными сиренами. Несмотря на запись видеорегистратора, ни муниципальная полиция, ни суд не сочли его действия оправданными. Однако юрист уверен, что водитель поступил правильно.

Обычная поездка по улице Бривибас в Риге обернулась для водителя по имени Янис штрафом и судебным разбирательством. Мужчина попытался уступить дорогу пожарной машине, направлявшейся на вызов, но в результате сам оказался нарушителем Правил дорожного движения, сообщает передача Bez Tabu (TV3).

Янис рассказал, что во время движения услышал позади сирены пожарных. Чтобы освободить дорогу оперативному транспорту, он убедился в безопасности маневра и перестроился на полосу, предназначенную для общественного транспорта.

Водитель знал, что на этом участке установлена камера Рижской муниципальной полиции, фиксирующая нарушения правил использования автобусной полосы. Поэтому он сразу сохранил запись со своего видеорегистратора.

Спустя несколько дней опасения подтвердились: Янис получил штраф в размере 40 евро.

Мужчина связался с муниципальной полицией и выяснил, что перед назначением наказания видеозапись с камеры просмотрел сотрудник правоохранительных органов.

Тогда Янис решил обжаловать штраф и предоставил собственную запись, на которой видно, что он перестроился именно для того, чтобы пропустить пожарных.

Журналисты Bez Tabu изучили видеоматериал и установили, что автомобиль проехал по полосе общественного транспорта приблизительно 100 метров. Как только пожарная машина миновала его, водитель вернулся на обычную полосу движения.

Однако полиция не сочла эти обстоятельства достаточным основанием для отмены наказания. Руководитель Рижской муниципальной полиции поддержал решение своих сотрудников.

«В полиции указывают, что мне не нужно было выезжать на эту полосу, поскольку пожарные ехали по третьей полосе, которая якобы была свободна», — рассказал Янис.

Сам водитель объясняет, что хотел ясно показать пожарным: он заметил приближающийся оперативный транспорт и готов безопасно уступить ему дорогу.

«Убедившись в безопасности, я выехал на эту полосу, чтобы уступить дорогу пожарным, чтобы они поняли, что могут безопасно проехать мимо, что я их вижу и слышу. Хотел как лучше, а получилось как всегда», — говорит мужчина.

Не согласившись с решением полиции, Янис обратился в суд. Однако и там его аргументы не убедили судью.

Суд согласился с позицией муниципальной полиции: поскольку пожарная машина могла проехать по третьей полосе, необходимости выезжать на полосу общественного транспорта у Яниса не было.

Тем не менее юрист Ивар Казакс, ознакомившийся с обстоятельствами дела, придерживается противоположного мнения. По его оценке, запись видеорегистратора показывает, что водитель действовал в соответствии с требованием Правил дорожного движения уступать дорогу оперативному транспорту.

«При просмотре видео совершенно ясно видно, что водитель транспортного средства строго руководствовался Правилами дорожного движения, в которых указано, что оперативным транспортным средствам необходимо уступить дорогу», — заявил Казакс.

Юрист подчеркнул, что понятие «уступить дорогу» допускает различные способы выполнения этого требования в зависимости от дорожной ситуации.

По его словам, при условии обеспечения безопасности водитель может даже выехать на встречную полосу или пересечь стоп-линию на красный сигнал светофора, если это необходимо для пропуска оперативного транспорта.

Казакс считает, что решение суда следует обжаловать, поскольку, по его мнению, действия Яниса были оправданными.

Сам водитель подчеркивает, что принципиальное значение для него имеет не сумма штрафа, а отношение правоохранительных органов к автомобилистам, которые стараются помочь экстренным службам быстрее добраться до места происшествия.

Янис намерен продолжить судебное разбирательство, хотя и сожалеет, что из-за спора о 40 евро приходится дополнительно нагружать судебную систему.

История показывает, насколько по-разному могут оцениваться действия водителя в ситуации, когда необходимо срочно уступить дорогу оперативному транспорту. При этом позиция юриста пока не получила поддержки ни полиции, ни суда.