В пятницу, 16 октября, на автодороге А4 в Ропажском крае произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля Volkswagen. Водитель легковой машины погиб до прибытия медиков. Всего за сутки в Латвии зарегистрировали 140 аварий, в которых восемь человек получили травмы.

В Ропажском крае на автодороге А4 в пятницу вечером произошло столкновение грузового автомобиля и легковой машины Volkswagen. Авария закончилась гибелью водителя легкового автомобиля, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Информация о происшествии поступила правоохранителям около 16:55.

По предварительным данным, грузовик столкнулся с автомобилем Volkswagen. Полученные водителем легковой машины травмы оказались смертельными — он скончался еще до прибытия бригады Службы неотложной медицинской помощи.

Обстоятельства столкновения устанавливаются. Государственная полиция начала уголовный процесс.

За сутки — 140 аварий и восемь пострадавших

Всего в пятницу на дорогах Латвии было зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий.

В результате аварий восемь человек получили травмы, один человек погиб.

Помимо расследования ДТП, полиция продолжала контролировать соблюдение правил дорожного движения.

За минувшие сутки было вынесено 445 решений по делам об административных правонарушениях.

Из них 178 связаны с превышением разрешенной скорости, еще три — с агрессивным вождением.

Выявлены водители в состоянии опьянения

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения полиция начала три административных и два уголовных процесса.

Кроме того, возбужден еще один уголовный процесс в отношении водителя, предположительно находившегося под воздействием наркотических веществ.

Таким образом, за сутки полиция начала шесть производств, связанных с управлением транспортом в состоянии предполагаемого или установленного опьянения.