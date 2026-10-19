За девять месяцев 2026 года мошенники похитили у жителей Латвии более 16 миллионов евро. Журналисты передачи TV3 «Ничего личного» несколько месяцев сопровождали полицейских во время операций против мошеннических группировок и выяснили, как преступники заставляют жертв брать кредиты, передавать банковские карты и отправлять деньги через почтоматы.

Телефонное мошенничество остается одной из самых распространенных схем обмана в Латвии. Преступники представляются сотрудниками банков, полиции или государственных учреждений, а для вывода похищенных денег привлекают посредников — так называемых денежных мулов, соощает TV3.

Одну из таких схем полиция раскрыла при участии рижского пенсионера Сергея, который едва не лишился более 11 тысяч евро.

Все началось со звонка из «ГАСС»

Сергею, который продолжает работать водителем, позвонил человек, представившийся сотрудником Государственного агентства социального страхования (ГАСС). Мужчине сообщили, что курьер доставит ему письмо, а для подтверждения получения необходимо использовать Smart-ID.

После того как Сергей подтвердил запрос, ему позвонили якобы из службы кибербезопасности банка SEB. Собеседники заявили, что мошенники получили доступ к его данным и оформляют на его имя кредиты.

Чтобы «спасти деньги», мужчине велели уйти с работы и выполнять инструкции.

«Все произошло буквально за два с половиной дня. В среду мне позвонили и сказали, что курьер из ГАСС должен доставить мне письмо», — рассказал Сергей.

Общение продолжилось в WhatsApp. Преступники требовали включить демонстрацию экрана телефона и подтверждать запросы Smart-ID. В результате на имя мужчины оформили кредиты, по которым на его счет поступило более 11 тысяч евро.

Затем лжесотрудники банка убедили Сергея отправить банковскую карту через почтомат Omniva якобы в отдел кибербезопасности SEB.

«В тот момент я был словно загипнотизирован. Я не понимал, что делаю, потому что мне казалось, что я отбиваюсь от кредитов», — вспоминает мужчина.

Получив карту, мошенники за несколько часов сняли почти 4500 евро. Настоящий банк заметил подозрительные операции и заблокировал счет. Однако преступники продолжили давить на Сергея, требуя снять оставшиеся почти 7000 евро и отправить их через почтомат.

Полиция устроила ловушку у почтомата

Жена и сын Сергея, безуспешно пытавшиеся убедить его в обмане, обратились в полицию. Следователи остановили мужчину в банке и предложили помочь задержать участников мошеннической схемы.

По договоренности с банком Сергей должен был сделать вид, что снимает оставшиеся деньги, а затем выполнить указания преступников. Полицейские сопровождали его, пока мошенники продолжали контролировать происходящее по телефону.

Преступники потребовали сфотографировать каждую банкноту так, чтобы были видны серийные номера. Чтобы выиграть время, следователи придумали историю о сломанной камере телефона.

В итоге Сергей отправил конверт через почтомат Omniva в Ильгюциемсе. Полицейские организовали наблюдение и задержали двух молодых людей, пришедших за посылкой.

Задержанные рассказали, что приехали в Латвию несколькими днями ранее, а предложение заработать нашли в Telegram. Их задачей было забрать конверт и переправить его в другой почтомат в торговом центре Akropole.

Кто организовал мошенничество и куда в конечном итоге должны были попасть деньги, установить пока не удалось.

Мошенники зарабатывают миллионы и совершенствуют схемы

По данным Государственной полиции, за первые девять месяцев 2026 года жертвами мошенников стали более 1375 жителей Латвии. Заявленный ущерб превысил 16 миллионов евро.

Для сравнения, в 2024 году мошенники похитили чуть более 16 миллионов евро, а в 2025 году — уже 23,7 миллиона. Реальные суммы могут быть выше, поскольку не все пострадавшие обращаются в полицию.

Заместитель начальника отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями Солвита Слядзе отмечает, что преступные группировки становятся все более организованными.

«К ним поступают огромные деньги. К сожалению, они также инвестируют эти средства в собственное развитие и приобретение инструментов, используют новые технологии, которые помогают им более убедительно выдавать себя за других людей», — рассказала Слядзе.

Мошеннические колл-центры могут находиться за пределами Латвии, а в одной преступной схеме участвуют люди из нескольких стран. Одни обманывают жертв, другие переводят деньги, третьи занимаются их легализацией.

За 140 евро можно получить уголовное дело

Для вывода похищенных средств преступники используют денежных мулов — людей, которые за вознаграждение получают, перевозят или переводят деньги. Предложения о такой работе часто распространяются через Telegram. Иногда посредникам обещают несколько десятков или сотен евро за доставку посылки, не раскрывая ее содержимого.

Другой способ — аренда чужих банковских счетов. Один из допрошенных полицией 25-летних молодых людей согласился предоставить свой счет якобы для ведения бизнеса. Ему обещали 10% от проходящих через счет сумм.

Через его счет перевели около 10 тысяч евро, однако сам он получил лишь 100–140 евро.

Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность по статье 193.1 Уголовного закона, предусматривающей наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Полиция хочет усилить контроль за SIM-картами

В Государственной полиции признают, что борьба с международными мошенническими группировками требует более тесного сотрудничества банков, операторов связи и государственных учреждений.

Министерство внутренних дел разрабатывает план, предусматривающий создание единой системы координации обмена информацией. Среди предложений — усиление контроля за устройствами SIM-box, позволяющими одновременно использовать множество SIM-карт, а также обязательная регистрация предоплаченных телефонных карт.

Правительство поддержало обязательную регистрацию еще в марте, однако рассмотрение инициативы в Сейме застопорилось.

«Главная задача полиции — найти виновного, собрать достаточно доказательств и направить дело для привлечения человека или группы к ответственности. Но этого недостаточно. Работать должны и все остальные участники. Это наша общая проблема», — подчеркнула Слядзе.

Пока мошеннические схемы становятся все сложнее, даже обычное предложение подработки или звонок якобы из банка могут обернуться потерей денег либо уголовным делом.