Политические бури вокруг присоединения нашей страны к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, а также с насилием в семье были одной из фишек парламента прошлого созыва — и выплеснулись даже на улицы.

6 ноября минувшего года в Старой Риге собралась многотысячная толпа, протестуя против вероятного выхода ЛР из Стамбульской конвенции; в итоге депутаты все же передумали…

Нынешний состав парламента XV созыва обещает висеть над Конвенцией дамокловым мечом — либералы в новом Сейме явно не на лидирующих позициях. Однако же: что происходит в стране за закрытыми дверями домов и квартир? Насколько равны латвийцы в реальности?

Жена берет деньги в тумбочке

«Правовая и политическая база Латвии в сфере гендерного равенства и недискриминации опирается на принципы национальной конституции и нормы текущего законодательства, а также формируется с учетом обязательств, вытекающих из права Европейского Союза и международных договоров по правам человека», — торжественно провозглашает увидевший свет в сентябре отчет группы GREVIO, внимательно следящей от Совета Европы за нашей страной.

В частности, Закон о труде и Закон о защите труда запрещают дискриминацию на рабочем месте по половому признаку — в том, что касается равенства в оплате труда, доступа к занятости, повышения квалификации и карьерного роста. Лица, подвергшиеся такой дискриминации, могут подать жалобу в Государственную инспекцию труда — орган, ответственный за обеспечение соблюдения законодательства и подведомственный Министерству благосостояния.

Однако, как свидетельствует отчет, несмотря на уменьшение разрыва в вознаграждении за труд, «он остается значительным» — прекрасный пол в ЛР получает на 13,9% меньше мужчин.

И по сей час мы расхлебываем последствия коронакризиса: «Пандемия COVID-19 и ее последствия оказали непропорционально сильное воздействие на женщин в Латвии: по сравнению с мужчинами они чаще сталкивались с потерей дохода, брали на себя дополнительный объем неоплачиваемого труда по уходу и ведению домашнего хозяйства, а также подвергались риску насилия в отношениях или оказывались в ловушке таких отношений».

Кроме того, как отмечает GREVIO, «в Латвии отсутствует прямой законодательный запрет на множественную дискриминацию, а общая законодательная и политическая база в сфере гендерного равенства не затрагивает этот вопрос».

Множественная дискриминация — это, к примеру, ситуация, когда женщине с инвалидностью отказывают в приеме на работу одновременно из-за ее физических особенностей и опасений работодателя, что она уйдет в декрет.

Эксперты добавляют: в Латвии это также женщины и девочки из числа цыганок, женщины-лесбиянки и женщины с зависимостью (например, алкогольной и наркотической), а также «женщины, принадлежащие к другим группам меньшинств»…

А вот чего удостоилось похвалы экспертов Совета Европы, так это отношение в Латвии к украинкам, спасающимся от агрессии РФ.