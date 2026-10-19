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Последняя месса: священник погиб под рухнувшим распятием 0 201

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV

В Эквадоре католический священник погиб прямо во время богослужения после того, как на него обрушилось деревянное распятие, висевшее на стене церкви. Трагедия произошла на глазах у прихожан, а сама месса транслировалась в прямом эфире в социальных сетях.

Несчастный случай произошёл в церкви Богоматери Неустанной Помощи (Perpetuo Socorro) в эквадорском городе Гуаякиль.

Погибший — священник Патрисио Альфредо Санчес Молинари, который также являлся настоятелем прихода.

Информацию о его смерти официально подтвердило архиепископство Гуаякиля.

Распятие внезапно сорвалось со стены

В момент трагедии священник находился за алтарём и проводил мессу.

Внезапно большое деревянное распятие, закреплённое на стене позади него, сорвалось с креплений и упало прямо на священнослужителя.

Происшествие попало на видео, поскольку богослужение транслировалось в социальных сетях.

На записи слышно, как один из присутствовавших в церкви людей в панике кричит:

— Отец, отец! Вызовите скорую помощь!

Сколько именно прихожан находилось в храме в момент происшествия, неизвестно.

Врачи не смогли спасти священника

На место происшествия прибыли экстренные службы, однако спасти жизнь Патрисио Альфредо Санчеса Молинари не удалось.

По сообщениям местных СМИ, трагическая гибель священника вызвала потрясение среди верующих Эквадора.

Особенно тяжело случившееся восприняли прихожане церкви, которой руководил погибший.

Архиепископство Гуаякиля опубликовало сообщение о его смерти, выразив скорбь и призвав верующих молиться за усопшего.

В обращении говорится, что архиепископство объединяется в молитве о вечном упокоении его души.

Почему упало распятие?

Причины падения деревянного распятия пока не уточняются.

Неизвестно, произошло ли обрушение из-за повреждения креплений, состояния конструкции или других обстоятельств.

Также не сообщается, проводилась ли техническая проверка оборудования и элементов внутреннего убранства храма.

Трагедия произошла в момент, когда священник совершал богослужение, и стала особенно тяжёлым потрясением для местной католической общины.

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#происшествие #церковь #трагедия #религия #социальные сети #эквадор
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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