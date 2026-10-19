В воскресенье, 18 октября, на Кокнесском шоссе в Огрском крае грузовой автомобиль Volvo сбил пешехода, который погиб на месте происшествия. Всего за сутки в Латвии зарегистрировали 83 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 14 человек. Полиция также задержала семерых нетрезвых водителей.

В воскресенье, 18 октября, в Тинужской волости Огрского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На Кокнесском шоссе водитель грузового автомобиля Volvo сбил пешехода, который погиб в результате аварии, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция проводит расследование.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировали 83 дорожно-транспортных происшествия. Один человек погиб, еще 14 получили травмы.

Больше всего пострадавших — в Рижском регионе

По данным полиции, девять человек пострадали в авариях в Рижском регионе, двое — в Курземе, по одному — в Видземе, Латгале и Земгале.

Среди пострадавших были четыре пешехода, два велосипедиста и два водителя электросамокатов.

Семерых водителей задержали за пьяную езду

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала семерых водителей. Больше всего таких нарушений выявлено в Рижском регионе.

Пятеро задержанных находились за рулем в состоянии настолько сильного опьянения, что им грозит уголовная ответственность.

Кроме того, их транспортные средства подлежат конфискации либо с нарушителей будет взыскана стоимость автомобилей.

За превышение скорости оштрафовали 220 водителей

За минувшие сутки полиция составила 220 протоколов за превышение разрешенной скорости.

Регион Число нарушителей Видземе 60 Рижский регион 54 Латгале 44 Курземе 38 Земгале 24 Всего 220

Еще трое водителей были наказаны за агрессивное вождение.

В общей сложности за воскресенье Государственная полиция составила 414 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.