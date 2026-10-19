В воскресенье, 18 октября, на Кокнесском шоссе в Огрском крае грузовой автомобиль Volvo сбил пешехода, который погиб на месте происшествия. Всего за сутки в Латвии зарегистрировали 83 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 14 человек. Полиция также задержала семерых нетрезвых водителей.
В воскресенье, 18 октября, в Тинужской волости Огрского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На Кокнесском шоссе водитель грузового автомобиля Volvo сбил пешехода, который погиб в результате аварии, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.
Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция проводит расследование.
Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировали 83 дорожно-транспортных происшествия. Один человек погиб, еще 14 получили травмы.
Больше всего пострадавших — в Рижском регионе
По данным полиции, девять человек пострадали в авариях в Рижском регионе, двое — в Курземе, по одному — в Видземе, Латгале и Земгале.
Среди пострадавших были четыре пешехода, два велосипедиста и два водителя электросамокатов.
Семерых водителей задержали за пьяную езду
За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала семерых водителей. Больше всего таких нарушений выявлено в Рижском регионе.
Пятеро задержанных находились за рулем в состоянии настолько сильного опьянения, что им грозит уголовная ответственность.
Кроме того, их транспортные средства подлежат конфискации либо с нарушителей будет взыскана стоимость автомобилей.
За превышение скорости оштрафовали 220 водителей
За минувшие сутки полиция составила 220 протоколов за превышение разрешенной скорости.
|Регион
|Число нарушителей
|Видземе
|60
|Рижский регион
|54
|Латгале
|44
|Курземе
|38
|Земгале
|24
|Всего
|220
Еще трое водителей были наказаны за агрессивное вождение.
В общей сложности за воскресенье Государственная полиция составила 414 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.
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