В Копенгагене обычная рабочая смена превратилась для женщины в настоящий кошмар. Уборщица случайно оказалась заперта в старой тюремной камере под зданием бывшего суда. Дверь захлопнулась, открыть её изнутри было невозможно, а телефона при себе у женщины не оказалось. Более трёх суток она провела в заточении, не зная, найдёт ли её кто-нибудь.

Невероятную историю, произошедшую в столице Дании, рассказало издание Ekstra Bladet.

Женщина работала уборщицей в старом здании Восточного апелляционного суда (Østre Landsret) на улице Бредгаде в Копенгагене.

16 сентября около 18 часов она находилась в подвальном помещении, где сохранились камеры для содержания заключённых.

В какой-то момент дверь одной из камер случайно захлопнулась за её спиной.

Обычная неприятность обернулась чрезвычайной ситуацией: конструкция двери не предусматривала возможности открыть её изнутри.

Женщина оказалась в ловушке.

Никто не услышал и не пришёл на помощь

Ситуацию усугубляло то, что мобильного телефона у уборщицы с собой не было.

Она не могла позвонить коллегам, родственникам или в экстренные службы.

Кроме того, здание, в котором произошёл несчастный случай, большую часть времени практически пустует.

Раньше здесь располагался Восточный апелляционный суд Дании. Однако в начале 2022 года учреждение переехало в новое здание в районе Нордхавн.

С тех пор старые помещения на Бредгаде лишь изредка используются городским судом Копенгагена.

Когда заседания не проводятся, в здании почти никого нет. Постоянного наблюдения за всеми помещениями, включая подвал, также не осуществляется.

Поэтому женщина могла кричать и звать на помощь, но вероятность того, что кто-то её услышит, была крайне мала.

Муж уехал, и исчезновения никто не заметил

Ещё одним роковым обстоятельством стало отсутствие супруга.

Муж женщины находился в отъезде, поэтому дома никто сразу не заметил, что она не вернулась с работы.

В результате уборщица провела в запертой камере более трёх суток.

О том, что происходило с ней в это время, подробно не сообщается.

Однако можно представить, насколько тяжёлым было ожидание в пустом подвальном помещении, когда неизвестно, появится ли кто-нибудь поблизости.

Спасение началось с велосипеда

В субботу, 19 сентября, супруг женщины вернулся домой.

Не обнаружив жену, он забеспокоился и начал выяснять, где она может находиться.

Мужчина решил проверить места, которые входили в её рабочий маршрут.

Вечером он приехал на улицу Бредгаде и заметил возле бывшего здания суда велосипед супруги.

Эта находка заставила его предположить, что женщина может находиться внутри.

Мужчина связался с полицией.

Прибывшие сотрудники экстренных служб начали обследовать здание и вскоре обнаружили пропавшую в одной из подвальных камер.

Около 20 часов дверь наконец открыли.

Женщина провела взаперти чуть больше трёх суток.

После освобождения её доставили в больницу

По информации Ekstra Bladet, после освобождения уборщице помогли выбраться из камеры и доставили в больницу для медицинского обследования.

Подробности её состояния сразу после спасения не раскрываются.

Однако впоследствии выяснилось, что женщина смогла восстановиться после пережитого.

Работодатель пострадавшей — клининговая компания Coor — подтвердил обстоятельства происшествия.

Директор компании по персоналу Улла Амтофт сообщила, что сотрудница действительно случайно оказалась заперта в камере после того, как дверь захлопнулась и её невозможно было открыть.

По словам представительницы компании, женщине предоставили кризисную и психологическую помощь.

«С учётом обстоятельств сотрудница чувствует себя хорошо и по собственному желанию уже вернулась к работе», — сообщили в Coor.

Компания также приняла дополнительные меры безопасности, чтобы подобные происшествия больше не повторялись.

После происшествия переделали замки

Случай заставил ответственных лиц обратить внимание на опасную особенность старых камер.

После освобождения женщины были проверены все двери камер в здании бывшего суда.

Замки изменили таким образом, чтобы двери больше не могли случайно захлопываться и запирать находящихся внутри людей.

Теперь закрыть их можно только снаружи.

Представитель городского суда Копенгагена, судья Йенс Стаусбёлль, подтвердил изданию, что в подвальном помещении бывшего Восточного апелляционного суда действительно произошёл случай, когда человек оказался заперт.

От дальнейших комментариев он отказался.

Можно ли выжить три дня без еды и воды?

Отдельный вопрос, который возник после этой истории, — как человеческий организм переносит столь длительное пребывание в изоляции.

Датский врач Шарлотта Бёвинг, комментируя ситуацию в общих чертах, отметила, что последствия зависят от возраста, состояния здоровья человека и того, насколько хорошо организм был обеспечен жидкостью до происшествия.

Отсутствие еды в течение нескольких дней обычно переносится легче, чем отсутствие воды.

Обезвоживание может приводить к головной боли, снижению концентрации внимания, мышечным судорогам и нарушениям сознания.

Особенно опасной ситуация может быть для людей с хроническими заболеваниями, включая диабет и болезни сердца.

При этом врач подчеркнула и психологическую сторону произошедшего.

Неопределённость, невозможность связаться с внешним миром и отсутствие понимания, когда придёт помощь, способны вызывать сильнейший стресс.

Важно учитывать, что три дня без воды могут представлять серьёзную угрозу жизни, особенно при неблагоприятных условиях. Отсутствие тяжёлых последствий у одного человека не означает, что подобная ситуация безопасна для других.

Три дня, которые могли закончиться трагедией

История датской уборщицы завершилась благополучно во многом благодаря настойчивости её мужа.

Вернувшись домой, он не ограничился звонками знакомым, а отправился искать супругу по местам её работы.

Именно оставленный возле старого здания суда велосипед стал ключевой подсказкой.

После происшествия опасные замки в здании заменили, а работодатель усилил меры безопасности.

Женщина уже вернулась к работе, однако три дня, проведённые в запертой камере под практически пустым зданием суда, наверняка останутся одним из самых страшных воспоминаний в её жизни.