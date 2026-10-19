Необычная история произошла в Латвии. Мужчина без постоянного места жительства нашёл незапертый автомобиль Ford и решил использовать его для ночлега. Однако внутри оказались ключи, и временное убежище превратилось в угнанную машину. Несколько дней мужчина жил в автомобиле, пока не попался полиции за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщает Государственная полиция, мужчину задержали 7 октября в Екабпилсе.

Искал место для ночлега, а нашёл автомобиль с ключами

По информации полиции, мужчина 1975 года рождения не имел постоянного места жительства.

В поисках ночлега он обнаружил незапертый Ford и забрался в салон, рассчитывая использовать автомобиль как временное укрытие.

Однако внутри машины оказались ключи.

Воспользовавшись этим обстоятельством, мужчина угнал автомобиль и продолжил использовать его в качестве жилья.

Таким образом, угнанный Ford на некоторое время стал для него одновременно и средством передвижения, и местом ночлега.

Попался на улице Бривибас

7 октября около 14:45 сотрудники полиции остановили автомобиль Ford, двигавшийся по улице Бривибас в Екабпилсе.

За рулём находился мужчина с концентрацией алкоголя в организме 0,62 промилле.

При проверке выяснилось, что у водителя нет права управления транспортными средствами.

Но на этом неприятности не закончились.

Проверив данные автомобиля, полицейские обнаружили, что Ford находится в розыске.

Заявление о его краже было зарегистрировано 2 октября в Рижском Пардаугавском управлении полиции.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что задержанный всё это время проживал в угнанной машине.

Автомобиль вернули владельцу, водителя отправили под арест

Мужчину задержали, а 9 октября суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Угнанный автомобиль был возвращён законному владельцу.

В отношении задержанного возбуждены два уголовных процесса.

Первый касается управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав.

Согласно части первой статьи 262 Уголовного закона Латвии, за такое нарушение предусмотрено лишение свободы на срок до одного года, краткосрочное лишение свободы либо пробационный надзор. Также предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на пять лет.

Второй уголовный процесс был начат ранее — по факту кражи автомобиля.

Часть третья статьи 175 Уголовного закона предусматривает за такое преступление наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Возможны также краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. В зависимости от обстоятельств может применяться конфискация имущества.

Уже попадал в поле зрения полиции в двух странах

Как выяснилось, задержанный ранее уже был известен правоохранительным органам.

По данным Государственной полиции, мужчина попадал в поле зрения полиции как в Латвии, так и в Испании — в связи с кражами и другими уголовными правонарушениями.

Теперь ему предстоит отвечать сразу за два новых эпизода.

История началась с попытки найти крышу над головой, но закончилась арестом. А владелец Ford, вероятно, даже не подозревал, что на несколько дней его автомобиль стал для угонщика настоящим домом.