Прокуратура предъявила обвинение жителю Вентспилсского края, который летом 2024 года выстрелил из охотничьего ружья в предполагаемого угонщика автомобиля. Раненый мужчина впоследствии скончался в больнице. Владелец недвижимости утверждал, что действовал в целях самообороны, однако экспертизы установили, что пуля попала потерпевшему в спину.

Прокуратура предъявила обвинение мужчине, который в июне 2024 года в Вентспилсском крае выстрелил в предполагаемого угонщика автомобиля, впоследствии скончавшегося от полученного ранения. Об этом сообщает агентство ЛЕТА.

Поскольку расследование еще не завершено, прокуратура не раскрывает подробности предъявленного обвинения. В частности, пока неизвестно, по каким именно статьям Уголовного закона обвиняется мужчина.

Ранее Государственная полиция предлагала привлечь его к ответственности за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также за нарушение правил применения огнестрельного оружия лицом, имеющим разрешение на его ношение, если это повлекло тяжкие последствия.

Ночной инцидент в Вентспилсском крае

Происшествие случилось 23 июня 2024 года около трех часов ночи в Варвской волости Вентспилсского края. В полицию поступило сообщение о кражах, совершенных на территории нескольких владений.

Один из владельцев недвижимости, имевший статус охотника, взял свое охотничье ружье и выстрелил в сторону предполагаемого вора, ранив его. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — мужчина скончался.

После произошедшего полиция начала уголовный процесс, а стрелявшего задержали.

Экспертиза поставила под сомнение версию самообороны

В ходе расследования полиция установила, что предполагаемый вор проник на территорию частного владения и, вероятнее всего, пытался угнать автомобиль. Однако выехать с огороженной территории ему не удалось.

Владелец недвижимости настаивал на том, что применил оружие в целях самообороны. Тем не менее результаты проведенных экспертиз показали, что пуля попала потерпевшему в спину, в область таза.

По оценке полиции, это свидетельствует о том, что в момент выстрела мужчина находился спиной к владельцу недвижимости и не совершал непосредственного нападения на него.

Теперь прокуратура предъявила стрелявшему обвинение. Окончательная правовая квалификация его действий пока не раскрывается.