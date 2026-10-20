В минувшие выходные недалеко от Иецавы произошла смертельная авария: желтый Volkswagen вылетел с гравийной дороги, протаранил забор частного участка и врезался в дерево. Погибли водитель и пассажир. Выяснилось, что автомобиль был оборудован лишь одним пассажирским местом.

Трагедия произошла неподалеку от дачного поселка «Сарма». В результате сильного удара автомобиль получил серьезные повреждения, а забор одного из частных участков оказался разрушен, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Владелец участка узнал о случившемся от соседа, который сообщил, что со стороны его дома раздался громкий удар. Когда мужчина приехал на место, там уже находился разбитый Volkswagen, а находившиеся в нем люди были мертвы.

«В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель автомобиля — мужчина 1980 года рождения, и пассажир — мужчина 1998 года рождения», — сообщила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.

При осмотре автомобиля обнаружилась важная деталь: в салоне было предусмотрено место только для одного человека. Второй мужчина, предположительно, находился в багажном отделении либо сидел на незакрепленной конструкции.

Кроме того, по имеющейся информации, водитель, вероятно, не был пристегнут ремнем безопасности.

Местные жители считают, что одной из причин трагедии могла стать слишком высокая скорость. На гравийной дороге водитель, предположительно, не справился с управлением, после чего автомобиль оказался за пределами проезжей части.

Владелец поврежденного участка рассказал, что раньше здесь стоял дорожный знак, обозначавший начало населенного пункта и, соответственно, ограничивавший скорость движения. Однако впоследствии знак убрали.

«Вот и результат. Все разбито, сами погибли. Все пропало...» — говорит мужчина, осматривая последствия аварии.

Рядом с местом происшествия расположен дачный поселок «Сарма». Несмотря на осеннюю погоду, люди продолжают приезжать сюда, особенно по выходным.

Государственная полиция начала уголовный процесс. Обстоятельства аварии и причины, по которым водитель потерял управление, предстоит установить в ходе расследования.