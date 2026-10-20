В Огрском крае недалеко от Тинужи при невыясненных обстоятельствах погиб мужчина, которого переехал грузовик. Однако отсутствие повреждений на передней части фуры и следы на дороге позволяют предположить, что до этого пострадавшего мог сбить другой автомобиль.

Трагедия произошла в понедельник, незадолго до 6:00, возле кольцевой развязки у Тинужи. Тяжелый грузовик переехал мужчину, находившегося на проезжей части. Водитель немедленно вызвал полицию и скорую помощь, однако прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Обстоятельства происшествия вызвали вопросы у специалистов. На передней части грузовика не обнаружили повреждений, которые могли бы свидетельствовать о столкновении с человеком, находившимся в вертикальном положении.

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис предполагает, что мужчина мог лежать на дороге еще до того, как его переехала фура.

На такую возможность, по мнению эксперта, указывают не только отсутствие повреждений на грузовике, но и следы крови на месте происшествия. Не исключено, что первоначально мужчину сбил другой автомобиль, водитель которого затем скрылся.

Ирбитис отмечает, что случаи, когда автомобилисты после ночного наезда на пешехода покидают место аварии, действительно происходят. Однако в данном случае установить возможного участника происшествия может оказаться проще благодаря видеонаблюдению.

Дорога, на которой произошла трагедия, находится под интенсивным контролем видеокамер. По словам эксперта, записи позволят выяснить, какие автомобили проезжали через этот участок до появления грузовика.

Если версия о первоначальном наезде другого автомобиля подтвердится, эти данные могут помочь полиции установить его водителя.

Пока это лишь одна из версий произошедшего. Полиция продолжает расследование, а личность погибшего до сих пор не установлена. Полученные мужчиной травмы настолько серьезны, что на данный момент невозможно определить даже его приблизительный возраст.

Ответить на вопросы о последовательности событий и обстоятельствах гибели мужчины должны экспертизы.

Полиция просит откликнуться всех, кто располагает информацией о происшествии. Сообщить сведения можно по телефонам 67219837 или 112.