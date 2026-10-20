Управление охраны природы Латвии разрешило ликвидировать медведя, который этим летом неоднократно разорял хозяйства в Видземе и утратил естественный страх перед человеком. Разрешение распространяется на Валмиерский, Цесисский и Валкский края. Однако отстрел станет крайней мерой: сначала животное попытаются отпугнуть от населенных мест.

Управление охраны природы (УОП) выдало разрешение на ликвидацию медведя, который этим летом причинил ущерб нескольким хозяйствам в Видземе и перестал бояться людей. Об этом агентству ЛЕТА сообщила старший специалист УОП по коммуникации Байба Ралле.

Разрешение выдано самоуправлениям Валмиерского, Цесисского и Валкского краев.

В ведомстве подчеркивают, что медведи в Латвии не относятся к охотничьим животным. Поэтому решение о ликвидации конкретной особи может приниматься только в исключительных случаях, после индивидуальной оценки ситуации.

Основанием для такого вмешательства могут стать регулярное появление медведя во дворах в поисках пищи, причинение ущерба нескольким хозяйствам, утрата страха перед человеком и реальная угроза безопасности жителей.

При этом предварительно должны быть приняты рекомендованные меры профилактики.

Сначала медведя попытаются отпугнуть

Выданное разрешение не означает, что животное будет немедленно застрелено. В первую очередь необходимо попытаться отвадить медведя от населенных мест с помощью шумовых и световых средств, в том числе петард, а также сигнального или охотничьего оружия.

Допускаются методы, вызывающие у животного физический дискомфорт, но не причиняющие опасных для жизни ранений или увечий.

В УОП рассчитывают, что такие действия помогут восстановить естественный страх медведя перед человеком и заставят его избегать населенных пунктов. Если отпугивание не даст результата и животное продолжит представлять угрозу, разрешается его ликвидация.

Выполнять ее смогут лица с действительными охотничьими удостоверениями под надзором ответственных служб и с соблюдением установленных требований.

Жителей просят снимать медведя на видео

Управление охраны природы призывает жителей по возможности фиксировать на видео случаи, когда медведь появляется возле жилья или беспокоит людей, и передавать записи ведомству.

Одновременно владельцам хозяйств рекомендуют принимать меры, чтобы не привлекать диких животных. В частности, необходимо использовать закрытые мусорные и компостные контейнеры, хранить продукты и корма в недоступных для медведей местах, а домашнюю птицу на ночь помещать в закрытые помещения.

Такие меры позволяют снизить вероятность того, что медведь будет возвращаться к человеческому жилью в поисках пищи.

Сколько ущерба наносят медведи в Латвии

По данным УОП, в последние годы увеличилось количество сообщений об ущербе, причиненном медведями. При этом далеко не все случаи попадают в официальную статистику компенсаций.

Дело в том, что возмещение предусмотрено лишь при ущербе, достигающем установленного порога — размера минимальной месячной зарплаты. Поэтому о менее значительных убытках жители могут сообщать, не подавая заявки на компенсацию.

В 2022 году ведомство получило 13 заявок, все они касались пасек. Компенсации выплатили в 12 случаях. В 2023 году поступило 16 заявок, из которых 13 были удовлетворены. В 2024 году зарегистрировали восемь обращений, компенсации предоставили по шести. В 2025 году число заявок выросло до 25. Большинство из них — 23 — касались пасек, еще две были связаны с животноводством. Компенсации выплатили в 19 случаях.

В 2026 году до октября зарегистрировано семь заявок: шесть по ущербу пасекам и одна по животноводству. По последней компенсация уже выплачена. Из заявок по пасекам одна удовлетворена, остальные еще рассматриваются.

Медведей замечали и в городах

Летом жители неоднократно сообщали о появлении медведей в населенных пунктах Латвии, в том числе в Екабпилсе, Смилтене и Риге. В Цесисском крае информация о подобных случаях поступала в самоуправление, центры обслуживания жителей и муниципальную полицию.

После получения сообщений сотрудники полиции обследуют место происшествия и окрестности, оценивают возможную угрозу людям и выясняют обстоятельства. При этом не всегда удается сразу подтвердить, что ущерб нанес именно медведь.

На сайтах самоуправлений опубликованы рекомендации Управления охраны природы о безопасном поведении при встрече с медведем, в том числе в городской среде.