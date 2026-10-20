Латгальский окружной суд 28 января 2027 года повторно рассмотрит дело Марии Соколовой, осужденной за присвоение имущества в крупном размере. Причиной нового рассмотрения стало решение Верховного суда, который пересмотрел подход к понятию тайны совещания судей и разъяснил, при каких условиях помощники судей могут участвовать в подготовке приговоров.

Латгальский окружной суд 28 января 2027 года в 14:00 начнет повторное рассмотрение уголовного дела о присвоении имущества в крупном размере. Об этом сообщает агентство ЛЕТА.

Обвиняемой по делу проходит Мария Соколова, которую Рижский городской суд ранее признал виновной и приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Однако Латгальский окружной суд отменил обвинительный приговор, установив, по его мнению, нарушение тайны совещания судей.

Основанием стало то, что последние исправления в электронный документ с сокращенным приговором перед его оглашением внес помощник судьи. Окружной суд посчитал, что таким образом сотрудник суда преждевременно ознакомился с содержанием решения.

Почему вмешался Верховный суд

Прокурор подал кассационный протест, после рассмотрения которого Верховный суд отменил решение Латгальского окружного суда.

Верховный суд пришел к выводу, что сложившуюся судебную практику в отношении тайны совещания судей необходимо пересмотреть с учетом изменений в организации судебной системы.

В частности, суд указал на отказ от принципа непрерывности судебного процесса, переход к единоличному рассмотрению уголовных дел в первой инстанции и законодательное закрепление полномочий помощников судей.

По оценке Верховного суда, прежний подход не в полной мере учитывал современные условия подготовки судебных решений.

Что теперь считается тайной совещания судей

Верховный суд разъяснил, что основная цель тайны совещания судей — защитить судей от внешнего воздействия и обеспечить независимое принятие решений. Это необходимо для соблюдения права каждого человека на справедливое судебное разбирательство.

При этом совещанием судей следует считать не весь процесс подготовки приговора, а непосредственно принятие судьей решений по вопросам, предусмотренным законом.

Такое совещание может происходить и при единоличном рассмотрении дела, когда решение принимает один судья.

Верховный суд подчеркнул, что в современных условиях подготовка приговора больше не представляет собой непрерывный процесс от ухода судьи в совещательную комнату до оглашения решения.

В промежутках между судебными заседаниями судьи могут рассматривать другие дела, выполнять процессуальные действия и участвовать в работе судебных органов.

Поэтому необходимо разграничивать два этапа: принятие судебного решения и подготовку его письменного текста.

Могут ли помощники судей работать над приговором?

Верховный суд указал, что участие помощника судьи в написании судебного решения само по себе является законным. Это следует из закона «О судебной власти», а также из практики Европейского суда по правам человека.

Помощник судьи вправе участвовать в подготовке текста судебного решения в рамках своих должностных обязанностей при условии, что такое участие не нарушает принцип нейтральности суда.

Таким образом, сам факт внесения помощником судьи исправлений в текст приговора не означает автоматического нарушения тайны совещания судей.

После отмены решения окружного суда дело Марии Соколовой будет рассмотрено повторно.