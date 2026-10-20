Жители Икшкиле и Огре утром в понедельник обнаружили, что с их автомобилей исчезли боковые зеркала. Воры действовали сразу в нескольких дворах, не обращая внимания на марки и возраст машин. Один из очевидцев заметил подозрительных мужчин около четырех часов утра.

В ночь на понедельник в Икшкиле и Огре произошла серия краж автомобильных зеркал. Пострадали машины разных марок и годов выпуска, припаркованные возле жилых домов, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Большинство автовладельцев узнали о случившемся только утром, когда собирались ехать на работу. Однако жителю Икшкиле Янису удалось заметить подозрительную активность еще ночью.

Около четырех часов утра его жена, которая не спала из-за маленького ребенка, увидела двух мужчин с фонариками. Незнакомцы ходили между припаркованными автомобилями и внимательно их осматривали.

Женщина разбудила мужа. Янис спустился во двор, опасаясь за свои машины, но подозрительные люди к тому времени уже исчезли. Зеркала его автомобилей остались на месте.

Мужчина сообщил о случившемся муниципальной полиции и решил проверить запись автомобильного видеорегистратора. Вскоре к нему подошел еще один очевидец, который также заметил двух человек, скрытно передвигавшихся между машинами. Выяснилось, что незадолго до появления Яниса подозрительных мужчин спугнул проезжавший автомобиль.

«Это были вовсе не любители»

Позднее Янис обратился и в Государственную полицию. Не исключено, что его сообщение стало одним из первых сигналов о ночных кражах.

Примерно с семи часов утра, когда жители начали выходить из домов и обнаруживать пропажу зеркал, число заявлений стало расти.

По мнению Яниса, преступники действовали профессионально.

«Все было очень хорошо отработано. Думаю, это были вовсе не любители, которые могли оставить отпечатки пальцев или что-нибудь еще», — рассказал мужчина.

Жители предполагают, что речь идет не о случайном хулиганстве, а о подготовленных кражах.

Где действовали воры

По информации очевидцев, кражи произошли в Икшкиле в районе улицы Слокас, а также в Огре на автостоянке напротив дома № 20 на проспекте Видус.

Государственная полиция пока не сообщает точное количество пострадавших автовладельцев. Однако, судя по рассказам местных жителей, речь идет о нескольких автомобилях.

Пока неизвестно, удалось ли полиции установить личности подозреваемых и связаны ли все эпизоды с одной группой воров.