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В Египте грузовик врезался в туристический автобус: 13 погибших, 34 пострадавших 0 174

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП
ФОТО: BB.LV/AI

Во вторник в Египте к западу от столицы Каира грузовик врезался в туристический автобус. В результате аварии погибли 13 человек, ещё 34 получили ранения, сообщают местные государственные СМИ.

«В результате трагического столкновения автобуса и грузовика на дороге Каир — Асьют, проходящей через Западную пустыню, погибли 13 человек, ещё 34 получили ранения», — сообщает газета Al-Ahram.

Пострадавшие получают медицинскую помощь в больнице города Гиза. Ведётся расследование, призванное установить причину аварии, отмечает издание.

Дорожно-транспортные происшествия в Египте происходят часто. Среди причин называют безответственное вождение, плохое состояние дорог и непоследовательное применение законодательства.

По данным государственного статистического агентства Египта, в прошлом году в результате ДТП по всей стране погибли почти 6000 человек.

В прошлом месяце в аварии автобуса на Синайском полуострове погибли 22 человека, в том числе десять туристов из Иордании.

В августе на севере Египта погибли не менее 18 человек при столкновении двух грузовых пикапов, перевозивших сельскохозяйственных рабочих.

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#туризм #транспорт #ДТП #Египет
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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