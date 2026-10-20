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В Риге перевернулся автомобиль муниципальной полиции: что известно о ДТП 2 770

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Фото: Архив Федоровой / facebook.

ФОТО: Freepik

Во вторник, 20 октября, в Риге на улице Саулкалнес (Saulkalnes iela) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Рижской муниципальной полиции.

По информации очевидца, приславшего сообщение с места происшествия, полицейская машина перевернулась.

Фотография была сделана сегодня в 17:50.

Обстоятельства аварии пока неизвестны. Нет информации о причинах ДТП, возможных пострадавших и участии других транспортных средств.

Подробности происшествия уточняются.

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#происшествие #Рига #транспорт #ДТП #новости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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