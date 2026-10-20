Фото: Архив Федоровой / facebook.
Во вторник, 20 октября, в Риге на улице Саулкалнес (Saulkalnes iela) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Рижской муниципальной полиции.
По информации очевидца, приславшего сообщение с места происшествия, полицейская машина перевернулась.
Фотография была сделана сегодня в 17:50.
Обстоятельства аварии пока неизвестны. Нет информации о причинах ДТП, возможных пострадавших и участии других транспортных средств.
Подробности происшествия уточняются.
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