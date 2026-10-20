Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) предупреждает жителей Латвии о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают SMS от имени учреждения, утверждая, что накопления второго пенсионного уровня якобы заморожены. Получателей сообщений пытаются заставить перейти по ссылке и раскрыть персональные или банковские данные.
В Латвии активизировались телефонные мошенники, которые рассылают поддельные SMS-сообщения от имени Государственного агентства социального страхования (ГАСС). Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на информацию учреждения.
В сообщениях злоумышленники утверждают, что счета второго пенсионного уровня получателей якобы заморожены. Для решения проблемы они предлагают перейти по указанной в SMS ссылке и ввести персональные или банковские данные.
ГАСС подчеркивает, что не рассылает подобных сообщений.
Как распознать мошенническое сообщение
В агентстве призывают внимательно проверять ссылки, содержащиеся в SMS, в том числе адрес сайта и используемые в нем символы.
Мошенники могут использовать адреса, внешне напоминающие официальные интернет-ресурсы, чтобы убедить человека перейти на поддельную страницу и предоставить конфиденциальную информацию.
ГАСС напоминает, что накопления второго пенсионного уровня находятся не в самом агентстве, а в пенсионных планах, которыми управляют выбранные участниками управляющие компании.
Поэтому сообщения о якобы замороженных ГАСС пенсионных счетах должны вызывать подозрение.
Что категорически нельзя делать
При получении подозрительного SMS агентство рекомендует соблюдать несколько правил:
- не переходить по ссылкам, содержащимся в сообщении;
- не вводить персональный код на подозрительных сайтах;
- не сообщать коды банковской аутентификации и не подтверждать неизвестные операции через Smart-ID;
- не раскрывать данные платежных карт.
Если сообщение вызывает сомнения, необходимо самостоятельно связаться с ГАСС и проверить его подлинность.
Сделать это можно по телефону 64507020 или по номерам центров обслуживания клиентов агентства.
Специалисты напоминают, что мошенники используют тревожные сообщения о возможной потере денег или блокировке счетов, чтобы заставить человека действовать поспешно. Поэтому прежде чем предпринимать какие-либо действия, важно проверить информацию через официальные каналы учреждения.
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