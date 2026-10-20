Необычную находку сделали латвийские таможенники на границе с Россией. Грузовик, перевозивший свежую морковь, оказался набит вовсе не только овощами. Под морковкой в специально оборудованных тайниках скрывались десятки тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками, сообщает bb.lv. со ссылкой на Службу государственных доходов (СГД). Стоимость неуплаченных налогов оценивается примерно в четверть миллиона евро.

Морковь оказалась с двойным дном

Как сообщает bb.lv, крупную партию контрабандных сигарет обнаружили на таможенном контрольном пункте Гребнева.

10 октября со стороны России на территорию Латвии прибыл грузовой автомобиль, перевозивший свежую морковь.

По результатам анализа рисков таможенники решили провести углублённую проверку транспортного средства.

Во время досмотра сотрудники таможни сделали контрольные разрезы картонных коробок с овощами и обнаружили необычную конструкцию.

Оказалось, что у коробок было двойное дно. В специально оборудованных скрытых отделениях находились пачки сигарет.

Таким образом, морковь использовалась для маскировки контрабандного груза.

Почти 43 тысячи пачек сигарет

После полного досмотра грузовика таможенники изъяли 852 800 сигарет — в общей сложности 42 640 пачек.

В тайниках находилась табачная продукция трёх марок: Queen Menthol, Queen Superslims и NZ Black.

Все обнаруженные сигареты имели белорусские акцизные марки.

По оценке Службы государственных доходов, сумма налогов, которые не были бы уплачены при незаконном ввозе такого количества табачной продукции, составляет около 250 000 евро.

Таким образом, попытка провезти сигареты под видом обычного овощного груза могла обернуться для государственного бюджета потерей четверти миллиона евро.

Один человек арестован

Обнаружив признаки уголовного преступления, сотрудники таможенного пункта Гребнева передали материалы дела в Налоговую и таможенную полицию.

10 октября было начато уголовное производство по части третьей статьи 190 Уголовного закона Латвии — о контрабанде в крупном размере.

В рамках расследования задержан один человек.

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Дополнительные сведения правоохранительные органы пока не разглашают в интересах следствия.

При этом в соответствии с законом задержанный считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке.

Овощной груз с дорогой начинкой

Контрабандисты попытались использовать вполне обычный товар — свежую морковь — для сокрытия крупной партии сигарет.

Однако проверка, назначенная на основании анализа рисков, позволила обнаружить тайники ещё на границе.

В результате латвийские таможенники предотвратили незаконный ввоз почти 853 тысяч сигарет, а предполагаемая сумма неуплаченных налогов составила около 250 тысяч евро.

Морковь до места назначения, возможно, так и не добралась, зато её необычная «начинка» стала вещественным доказательством в уголовном деле о крупной контрабанде.