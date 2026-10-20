Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Водитель пытался затормозить, но не успел: на улице Матиса в Риге тяжело пострадала девушка 0 284

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: полицейские
ФОТО: скриншот видео TV3

На улице Матиса в Риге грузовой микроавтобус сбил молодую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую с серьезными травмами доставили в больницу. Очевидец предполагает, что водитель мог не заметить пешехода из-за яркого солнца.

Авария произошла на пешеходном переходе, оборудованном защитными столбиками. Они установлены для того, чтобы припаркованные автомобили не закрывали обзор водителям, приближающимся к переходу. Однако на этот раз даже такая мера безопасности не помогла избежать наезда, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Грузовой микроавтобус остановился более чем в метре за пешеходным переходом. На асфальте остались черные следы торможения — судя по ним, водитель в последний момент пытался остановить машину, но столкновения избежать не удалось.

Сам водитель микроавтобуса от комментариев отказался. Однако происшествие видел другой автомобилист, который ехал по улице Матиса в направлении улицы Бривибас.

По словам очевидца, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Он допускает, что водитель микроавтобуса мог не заметить ее из-за солнца, которое мешало обзору.

О силе удара свидетельствуют повреждения автомобиля и следы на месте аварии. У микроавтобуса деформирован капот, на дорогу вытекли технические жидкости. На значительном расстоянии за переходом осталась лужа крови.

Очевидец рассказал, что пострадавшей на вид было около 25 лет. Медики доставили ее в больницу в стабильном состоянии, однако у женщины диагностированы серьезные травмы нескольких частей тела.

Происшествие на улице Матиса вновь показывает, что даже оборудованный защитными элементами пешеходный переход не исключает риска тяжелой аварии.

×
#Рига #медицина #ДТП #травмы #солнце
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мужчина без постоянного места жительства нашёл незапертый автомобиль Ford и решил использовать его для ночлега.
Изображение к статье: Охотничье снаряжение у деревенского дома
Изображение к статье: аварийный знак
Изображение к статье: мобильный телефон в руках

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ингредиенты для улучшения вкуса драников
Еда и рецепты
Изображение к статье: Что нужно сделать с вишней осенью: секреты ухода
Дом и сад
Изображение к статье: Как подружить кошек
В мире животных
Изображение к статье: шахта
В мире
Изображение к статье: Как помочь собаке преодолеть страх перед грозой и громкими звуками
В мире животных
Изображение к статье: Каким знакам зодиака комфортно дома в одиночестве
Дом и сад
Изображение к статье: Ингредиенты для улучшения вкуса драников
Еда и рецепты
Изображение к статье: Что нужно сделать с вишней осенью: секреты ухода
Дом и сад
Изображение к статье: Как подружить кошек
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео