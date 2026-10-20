На улице Матиса в Риге грузовой микроавтобус сбил молодую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую с серьезными травмами доставили в больницу. Очевидец предполагает, что водитель мог не заметить пешехода из-за яркого солнца.

Авария произошла на пешеходном переходе, оборудованном защитными столбиками. Они установлены для того, чтобы припаркованные автомобили не закрывали обзор водителям, приближающимся к переходу. Однако на этот раз даже такая мера безопасности не помогла избежать наезда, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Грузовой микроавтобус остановился более чем в метре за пешеходным переходом. На асфальте остались черные следы торможения — судя по ним, водитель в последний момент пытался остановить машину, но столкновения избежать не удалось.

Сам водитель микроавтобуса от комментариев отказался. Однако происшествие видел другой автомобилист, который ехал по улице Матиса в направлении улицы Бривибас.

По словам очевидца, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Он допускает, что водитель микроавтобуса мог не заметить ее из-за солнца, которое мешало обзору.

О силе удара свидетельствуют повреждения автомобиля и следы на месте аварии. У микроавтобуса деформирован капот, на дорогу вытекли технические жидкости. На значительном расстоянии за переходом осталась лужа крови.

Очевидец рассказал, что пострадавшей на вид было около 25 лет. Медики доставили ее в больницу в стабильном состоянии, однако у женщины диагностированы серьезные травмы нескольких частей тела.

Происшествие на улице Матиса вновь показывает, что даже оборудованный защитными элементами пешеходный переход не исключает риска тяжелой аварии.