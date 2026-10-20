Для квартирных воров порой достаточно нескольких секунд, чтобы похитить кошелёк, сумку, ключи или компьютер. Причём присутствие хозяев дома далеко не всегда останавливает злоумышленников. Государственная полиция Латвии предупреждает о новых случаях краж и призывает жителей внимательнее относиться к безопасности своего имущества, передает bb.lv.

Воры интересуются не только квартирами

Как сообщает Государственная полиция Латвии, в последнее время зарегистрировано несколько случаев хищения ценных вещей из жилых домов и других объектов недвижимости.

При этом преступников интересуют не только квартиры и частные дома.

Всё чаще объектами краж становятся гаражи, сараи и хозяйственные постройки, где владельцы хранят дорогостоящие инструменты, велосипеды, садовую технику и другое имущество.

Полицейские напоминают: даже если основное жильё хорошо защищено, незапертый гараж или сарай может стать лёгкой добычей для злоумышленников.

Достаточно нескольких секунд

Особое внимание полиция обращает на привычку оставлять входную дверь незапертой, когда кто-то находится дома.

Многие считают, что в присутствии жильцов опасаться нечего. Однако это заблуждение.

По словам полицейских, злоумышленнику иногда достаточно нескольких секунд, чтобы незаметно проникнуть в прихожую, схватить сумку, кошелёк, ключи или ноутбук и скрыться.

Поэтому входную дверь рекомендуется запирать даже тогда, когда все члены семьи находятся дома.

Особенно важно соблюдать это правило, если вы отдыхаете в другой комнате или на другом этаже.

Открытое окно — приглашение для вора

Ещё одна распространённая ошибка — оставленные без присмотра открытые окна, балконные и террасные двери.

Особенно опасно это для жителей первых этажей и частных домов, где злоумышленники могут относительно легко добраться до окон.

Полиция также советует не оставлять ценные вещи на виду — в прихожей, возле окон или на подоконниках.

Предметы, которые легко заметить и быстро забрать, могут привлечь внимание случайного преступника.

Где нельзя прятать ключи и деньги?

Привычные тайники, которыми пользуются многие жители, хорошо известны и ворам.

Поэтому полицейские настоятельно рекомендуют не оставлять запасные ключи:

под ковриком у входной двери;

в цветочном горшке;

в почтовом ящике;

в других легко предсказуемых местах возле дома.

Не стоит также хранить наличные деньги, драгоценности и важные документы в очевидных местах — например, в ящиках спальни или шкафах, которые преступники могут проверить в первую очередь.

Гараж и сарай тоже нужно запирать

Отдельное предупреждение касается владельцев частных домов и дач.

Гаражи, сараи и другие хозяйственные постройки необходимо всегда запирать, даже если они находятся на огороженной территории.

В таких помещениях нередко хранится имущество значительной стоимости: электроинструменты, велосипеды, газонокосилки и другая техника.

Недостаточная защита вспомогательных строений может сделать их привлекательной целью для преступников.

Помогут ли камеры и сигнализация?

Государственная полиция рекомендует использовать современные средства защиты имущества.

Камеры видеонаблюдения могут повысить безопасность, если они правильно установлены и охватывают вход в дом, двор или подъездную дорогу. При этом важно убедиться, что видеозаписи действительно сохраняются.

Сигнализация и датчики движения способны отпугнуть злоумышленников и привлечь внимание к подозрительной активности. Однако они эффективны только в том случае, если владельцы регулярно ими пользуются.

Дополнительную защиту может обеспечить наружное освещение с датчиками движения.

По наблюдениям полиции, преступники чаще выбирают места, где могут действовать незаметно.

Впрочем, даже самые современные системы безопасности не заменяют элементарной осторожности самих жильцов.

Не сообщайте в соцсетях, что квартира пустует

Полицейские напоминают ещё об одной распространённой ошибке — публикации в социальных сетях информации о длительном отсутствии дома.

Сообщения об отпуске или продолжительной поездке могут подсказать злоумышленникам, что жильё временно осталось без присмотра.

Если предстоит надолго уехать, желательно попросить надёжного человека периодически проверять квартиру или дом.

Что делать, если заметили подозрительных людей?

Если возле дома появляются незнакомцы или автомобили, которые, по вашему мнению, могут наблюдать за чужой собственностью, полиция рекомендует обратить внимание на важные детали.

Полезно запомнить или записать марку, цвет и регистрационный номер автомобиля, а также приметы подозрительных людей.

О подобных ситуациях необходимо незамедлительно сообщать полиции по телефону 112.

Главное правило безопасности

Государственная полиция подчёркивает, что защита жилья начинается с простых повседневных привычек.

Закрытые окна, запертые двери, отсутствие ценностей на виду и внимательное отношение к окружающей обстановке способны существенно снизить риск кражи.

И самое важное: дверь следует запирать не только тогда, когда вы уходите из дома, но и когда остаётесь внутри. Ведь иногда для кражи достаточно всего нескольких секунд.