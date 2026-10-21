Государственная полиция задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге двух автомобилей на Луцавсале в Риге. Обе сгоревшие машины принадлежали одному пользователю, а общий ущерб от пожара составил 18 622 евро. Теперь следователи пытаются установить мотив преступления.

Спустя почти месяц после пожара, уничтожившего два автомобиля на Луцавсале, рижские полицейские задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался мужчина 1996 года рождения, которого удалось установить в ходе расследования, несмотря на отсутствие первоначальных зацепок.

Две машины сгорели, третья получила повреждения

Пожар произошел утром 27 августа на Луцавсале. Неизвестный поджег два припаркованных автомобиля — BMW 640 и Volkswagen Caravelle.

Примечательно, что обеими машинами пользовался один и тот же человек. Это обстоятельство может иметь значение для выяснения мотива преступления, который пока остается неизвестным.

Огонь также повредил стоявший рядом Mercedes-Benz C220 CDI.

Жители, заметившие пожар, вызвали оперативные службы. Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, никто из людей не пострадал.

По информации Государственной полиции, общая сумма причиненного ущерба составляет 18 622 евро.

Подозреваемого нашли спустя несколько недель

Расследованием занимались сотрудники Рижского Пардаугавского управления Государственной полиции.

Поначалу у следователей не было зацепок, которые позволили бы установить личность предполагаемого поджигателя. Однако в ходе дальнейшей работы подозрение пало на мужчину 1996 года рождения. Установив его местонахождение, 22 сентября полицейские провели задержание.

Собранная информация указывает на то, что автомобили, вероятнее всего, подожгли с использованием горючей жидкости, которой их предварительно облили. При этом полиция пока не раскрывает, что могло стать причиной нападения на автомобили и был ли подозреваемый знаком с человеком, который ими пользовался.

Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы

По факту происшествия начат уголовный процесс по второй части статьи 185 Уголовного закона Латвии — об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога.

За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет. Дополнительно может быть назначен пробационный надзор на срок до трех лет.

В отношении задержанного избраны две меры пресечения: полицейский надзор и запрет на выезд из страны.

Следствие продолжается. Одним из главных вопросов остается мотив поджога, в результате которого были уничтожены два автомобиля и поврежден третий.

Государственная полиция напоминает, что подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.