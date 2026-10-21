В Риге задержан мужчина, которого подозревают в умышленном поджоге автомобилей на Луцавсале. В результате пожара были уничтожены две машины, ещё одна получила повреждения. Общий ущерб составил более 18 тысяч евро. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщает Государственная полиция Латвии, преступление произошло утром 27 августа 2026 года.

Неизвестный поджёг два припаркованных автомобиля — BMW 640 и Volkswagen Caravelle. Примечательно, что обеими машинами пользовался один и тот же человек.

Огонь также повредил находившийся рядом Mercedes-Benz C220 CDI.

Местные жители заметили пожар и сообщили о происшествии оперативным службам. К счастью, никто из людей не пострадал.

Следствие начиналось без единой зацепки

Расследованием занялись сотрудники Пардаугавского управления Рижского регионального управления Государственной полиции.

Первоначально у правоохранителей не было информации, которая позволила бы установить предполагаемого поджигателя.

Однако в ходе расследования полицейским удалось выйти на след мужчины 1996 года рождения.

Установив его местонахождение, 22 сентября сотрудники полиции задержали подозреваемого.

По данным следствия, автомобили, вероятнее всего, подожгли, предварительно облив горючей жидкостью.

Общая сумма причинённого ущерба оценивается в 18 622 евро.

Почему сожгли именно эти автомобили?

Один из вопросов, на который предстоит ответить следствию, — мотив преступления.

Полиция обращает внимание на то, что обе уничтоженные машины находились в пользовании одного человека. Однако было ли это обстоятельство связано с причиной поджога, пока неизвестно.

Правоохранители продолжают выяснять, что могло побудить подозреваемого совершить преступление.

Грозит до десяти лет тюрьмы

По факту происшествия начат уголовный процесс по второй части статьи 185 Уголовного закона Латвии — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с пробационным надзором на срок до трёх лет либо без него.

В отношении задержанного избраны меры пресечения: полицейский надзор и запрет на выезд из страны.

Расследование продолжается.

Государственная полиция напоминает, что человек считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.