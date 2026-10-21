В Риге вынесен приговор по делу о трагической гибели двух 12-летних школьников в микрорайоне Плявниеки.
Отец одного из погибших мальчиков, сотрудник Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), приговорён к двум годам лишения свободы и 220 часам общественных работ. Об этом 21 октября сообщает Латвийское общественное телевидение (LTV).
Трагедия произошла 7 февраля 2025 года в одной из квартир многоквартирного дома в Плявниеки. Там были обнаружены тела двух 12-летних мальчиков с огнестрельными ранениями головы.
Как установило следствие, дети были одноклассниками. Они получили доступ к пистолету, принадлежавшему отцу одного из них.
Один из школьников, неосторожно обращаясь с оружием, случайно выстрелил в своего товарища, после чего направил пистолет себе в голову и произвёл ещё один выстрел. Оба мальчика погибли.
Ключи от оружейного сейфа оказались доступны детям
В ходе досудебного расследования выяснилось, что владелец оружия оставил в квартире ключи от сейфа, в котором хранились пистолет и боеприпасы. При этом ключи находились в месте, доступном несовершеннолетним.
Именно нарушение правил хранения огнестрельного оружия, по выводам следствия, позволило детям самостоятельно открыть сейф и взять пистолет.
После трагедии полиция задержала владельца оружия. Было установлено, что пистолет официально зарегистрирован.
Два года тюрьмы и общественные работы
Суд первой инстанции признал сотрудника PMLP виновным в нарушении правил хранения огнестрельного оружия, повлёкшем тяжкие последствия.
Кроме того, мужчина признан виновным в нарушениях правил хранения боеприпасов, а также в разглашении сведений, не подлежащих разглашению.
По совокупности установленных нарушений суд назначил ему два года лишения свободы и 220 часов общественных работ.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Трагедия в Плявниеки вновь поставила вопрос об ответственности владельцев оружия за его безопасное хранение. Даже наличие специального сейфа не исключает опасности, если ключи от него доступны детям.
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