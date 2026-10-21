В Риге вынесен приговор по делу о трагической гибели двух 12-летних школьников в микрорайоне Плявниеки.

Отец одного из погибших мальчиков, сотрудник Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), приговорён к двум годам лишения свободы и 220 часам общественных работ. Об этом 21 октября сообщает Латвийское общественное телевидение (LTV).

Трагедия произошла 7 февраля 2025 года в одной из квартир многоквартирного дома в Плявниеки. Там были обнаружены тела двух 12-летних мальчиков с огнестрельными ранениями головы.

Как установило следствие, дети были одноклассниками. Они получили доступ к пистолету, принадлежавшему отцу одного из них.

Один из школьников, неосторожно обращаясь с оружием, случайно выстрелил в своего товарища, после чего направил пистолет себе в голову и произвёл ещё один выстрел. Оба мальчика погибли.

Ключи от оружейного сейфа оказались доступны детям

В ходе досудебного расследования выяснилось, что владелец оружия оставил в квартире ключи от сейфа, в котором хранились пистолет и боеприпасы. При этом ключи находились в месте, доступном несовершеннолетним.

Именно нарушение правил хранения огнестрельного оружия, по выводам следствия, позволило детям самостоятельно открыть сейф и взять пистолет.

После трагедии полиция задержала владельца оружия. Было установлено, что пистолет официально зарегистрирован.

Два года тюрьмы и общественные работы

Суд первой инстанции признал сотрудника PMLP виновным в нарушении правил хранения огнестрельного оружия, повлёкшем тяжкие последствия.

Кроме того, мужчина признан виновным в нарушениях правил хранения боеприпасов, а также в разглашении сведений, не подлежащих разглашению.

По совокупности установленных нарушений суд назначил ему два года лишения свободы и 220 часов общественных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Трагедия в Плявниеки вновь поставила вопрос об ответственности владельцев оружия за его безопасное хранение. Даже наличие специального сейфа не исключает опасности, если ключи от него доступны детям.