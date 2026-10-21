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Громкий взрыв и дым в подъезде: в Елгаве после происшествия видели убегающих подростков 0 285

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: полицейская лента
ФОТО: LETA

В понедельник вечером жителей многоквартирного дома на улице Матера в Елгаве напугал мощный хлопок, после которого подъезд заполнился дымом. Как выяснилось, на лестнице третьего этажа сработало самодельное взрывное устройство. Очевидцы рассказали о трех мальчиках, убегавших от дома.

Неожиданный взрыв нарушил спокойствие жителей многоквартирного дома на улице Матера в Елгаве. Вечером в понедельник в подъезде раздался громкий хлопок, после которого появилось сильное задымление, сообщает программа Degpunktā (TV3).

Жильцы не сразу поняли, что произошло и представляет ли случившееся опасность для здания.

«Я услышал сильный хлопок… увидел дым», — рассказал местный житель Виктор.

Другая жительница дома, Валда, призналась, что звук был настолько неожиданным, что она испугалась возможного обрушения.

«Я подумала, что что-то упадет на голову», — вспоминает женщина.

После взрыва остались фольга и белое пятно

Когда дым начал рассеиваться, жильцы обнаружили следы происшествия на лестнице третьего этажа.

По имеющейся информации, там сработало самодельное взрывное устройство. На полу остались лишь несколько фрагментов фольги и белое пятно.

Один из жителей предположил, что для изготовления устройства могли использовать бытовое средство «Крот».

«Взорвали "Крота"», — заявил мужчина. Однако официального подтверждения состава устройства пока нет.

Очевидцы рассказали о трех убегавших мальчиках

После взрыва некоторые жители заметили людей, которые поспешно удалялись от здания.

По словам Валды, соседи видели трех мальчиков, побежавших в сторону школы.

«Я была на кухне, вышла на балкон. Соседи видели, как трое мальчишек побежали в сторону школы», — рассказала женщина.

Пока неизвестно, причастны ли эти подростки к происшествию. Полиции еще предстоит установить, кто принес устройство в подъезд и привел его в действие.

Дом не пострадал, но виновных пока не нашли

Несмотря на громкий взрыв и сильное задымление, серьезных последствий удалось избежать.

Прибывшие спасатели обследовали здание, однако тушить пожар не потребовалось — возгорания не произошло. Конструкции дома остались целыми, никто из жильцов не получил травм.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося и разыскивает причастных. За подобные действия, если они квалифицируются как административное правонарушение, может грозить предупреждение или штраф до 500 евро.

Правоохранители призывают всех, кто видел предполагаемых виновников или располагает другой полезной информацией, сообщить об этом по телефону 112.

Хотя взрыв обошелся без пострадавших и разрушений, установить его причину и виновных пока не удалось.

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#происшествие #полиция #взрыв #безопасность #подростки #следствие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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