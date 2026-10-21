Во вторник утром на улице Сергея Эйзенштейна в рижском микрорайоне Межциемс столкнулись легковой Volkswagen и автобус. Водители разошлись во мнениях о причинах аварии, поэтому на место пришлось вызвать полицию. Установить последовательность событий поможет запись видеорегистратора общественного транспорта.

Необычная авария произошла утром во вторник на улице Сергея Эйзенштейна в Межциемсе. После столкновения легковой автомобиль Volkswagen и автобус остановились практически вплотную друг к другу, заняв две полосы движения из пяти, сообщает программа Degpunktā (TV3).

Оба транспортных средства стояли посреди дороги с включенной аварийной сигнализацией. Между ними оставалось всего несколько сантиметров.

Как произошло столкновение

Повреждения на автомобилях указывают на то, что во время аварии Volkswagen двигался вдоль боковой части автобуса. При этом положение машин после столкновения не позволяет однозначно определить, кто из водителей допустил ошибку.

Судя по расположению транспортных средств, одной из возможных причин аварии мог стать неудачный маневр легкового автомобиля. Предположительно, водитель Volkswagen собиралась повернуть налево, но не успела занять необходимое положение на проезжей части.

Не исключено, что автомобилистка начала поворот из правой полосы либо попыталась перестроиться непосредственно перед автобусом. Однако точные обстоятельства столкновения пока не установлены.

Водители не смогли договориться

После аварии участники происшествия не пришли к единому мнению о том, кто нарушил правила дорожного движения. Для выяснения обстоятельств пришлось вызвать Государственную полицию.

Важную роль в расследовании может сыграть видеорегистратор, установленный в автобусе. Его запись позволит восстановить последовательность маневров и определить, как именно произошло столкновение.

Представитель Государственной полиции Элина Приедите сообщила, что, по предварительным данным, авария обошлась без пострадавших.

«Согласно первоначальной информации, имеющейся в распоряжении полиции, в происшествии никто не пострадал. Полиция продолжает работать на месте происшествия и выясняет обстоятельства аварии», — пояснила она.

Удалось избежать пробок

Несмотря на то что столкновение произошло на оживленной городской улице, серьезных затруднений для других автомобилистов оно не создало.

Volkswagen и автобус остановились таким образом, что с обеих сторон оставалось достаточно места для объезда. В результате движение продолжалось, а пробка на месте аварии не образовалась.

Теперь полиции предстоит изучить запись видеорегистратора и установить, чей маневр привел к столкновению.