В ночь на среду в Екабпилсе задержали нетрезвого водителя, который вёз человека на крыше автомобиля BMW, сообщили bb.lv в Государственной полиции.

Необычную и опасную картину наблюдали полицейские в Екабпилсе: по ночным улицам города ехал BMW, на крыше которого находился человек. Когда стражи порядка попытались остановить автомобиль, водитель поспешил пересесть на пассажирское сиденье, а его необычный попутчик спрыгнул на землю. Как выяснилось, водитель был пьян и лишён прав.

Пассажир на крыше, водитель без прав

Инцидент произошёл вскоре после полуночи. Полицейские заметили движущийся BMW, на крыше которого находился человек.

Автомобиль повернул налево на улицу Вароню, после чего проехал на запрещающий сигнал светофора и продолжил движение в сторону улицы Мадонас.

Полицейские включили проблесковые маячки служебного автомобиля и направились за нарушителем.

Приблизившись к BMW, стражи порядка успели заметить, как водитель пересел на пассажирское сиденье. Тем временем человек, находившийся на крыше, спрыгнул с автомобиля и остался стоять рядом с ним.

Когда полицейские попросили водителя предъявить водительское удостоверение, тот признался, что документа у него нет, поскольку право управления автомобилем было отобрано в установленном законом порядке.

На вопрос об употреблении алкоголя молодой человек также ответил утвердительно.

Проверка показала, что в его организме было 1,09 промилле алкоголя.

В отношении молодого человека начат уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

Кроме того, возбуждены административные процессы за проезд на запрещающий сигнал светофора и перевозку непристёгнутого пассажира. В данном случае пассажир находился на крыше автомобиля, держась за кузов.

Ещё один пьяный водитель — почти две промилле

Однако это был не единственный случай нетрезвого вождения в Екабпилсе.

Во вторник около 10:30 на улице Вароню полицейские остановили автомобиль Volvo, водитель которого проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

При проверке выяснилось, что мужчине запрещено пользоваться правом управления транспортными средствами.

Алкотест показал 1,97 промилле.

В отношении водителя начат уголовный процесс, а также административные процессы за выявленные нарушения.

Третий водитель попался из-за выключенных фар

Около 15:00 на улице Ригас в Екабпилсе полицейские остановили Ford, который двигался без включённых фар ближнего или дневного света.

При проверке выяснилось, что ни водитель, ни пассажир не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Кроме того, сотрудники полиции почувствовали в салоне характерный запах алкоголя.

Проверка водителя показала 2,18 промилле — самый высокий показатель среди трёх описанных случаев.

В отношении мужчины начаты три административных процесса и один уголовный.

Таким образом, в трёх эпизодах, о которых сообщила Государственная полиция, выявлены водители с алкогольным опьянением от 1,09 до 2,18 промилле. Самым необычным оказался ночной случай с BMW, водитель которого решил прокатить человека прямо на крыше автомобиля.