За девять месяцев этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений — членов Ассоциации финансовой отрасли (АФО) — мошенники выманили в общей сложности 10,017 миллиона евро. Клиенты сами подтверждали соответствующие платежи, сообщили в ассоциации.

За девять месяцев 2026 года было совершено в общей сложности 3912 случаев мошенничества.

В частности, зарегистрировано 1758 случаев телефонного мошенничества, в результате которых было похищено 5,411 миллиона евро, 1582 случая инвестиционного мошенничества с ущербом в 3,025 миллиона евро, а также 572 случая мошенничества других видов, в которых было выманено 1,58 миллиона евро.

Одновременно за девять месяцев удалось предотвратить 14 579 случаев мошенничества на общую сумму 16,64 миллиона евро.

В том числе были предотвращены 3065 попыток телефонного мошенничества на сумму 8,229 миллиона евро, 8327 попыток инвестиционного мошенничества на сумму 5,988 миллиона евро и 3187 попыток мошенничества других видов на сумму 2,423 миллиона евро.

В АФО отмечают, что в сентябре финансовые учреждения предотвратили 940 попыток хищения денег, сохранив 1,1 миллиона евро средств клиентов. При этом у жителей было похищено 635 000 евро. Хотя в последние месяцы общий ущерб от мошенничества сократился, говорить об устойчивом улучшении ситуации пока преждевременно. Мошенники продолжают совершенствовать свои методы, а в сентябре выросли потери жителей от мошеннических инвестиционных схем.

В сентябре было совершено 269 случаев хищения денег. Общая похищенная сумма оказалась на 18% больше, чем в августе, но примерно на 38% меньше, чем в июле, когда жители потеряли более миллиона евро. В сентябре у клиентов финансовых учреждений было похищено на 43% меньше денег, чем в среднем за месяц в этом году. Финансовым учреждениям удалось предотвратить почти 78% всех выявленных ими попыток хищения денег.

В категории телефонного мошенничества в сентябре было зарегистрировано 95 успешных случаев по сравнению со 104 в августе и 226 в июле. Мошенники похитили 220 000 евро — на 31% меньше, чем в августе, и на 64% меньше, чем в июле. Финансовые учреждения в сентябре предотвратили 52 такие попытки, сохранив 599 000 евро клиентских средств.

В категории инвестиционного мошенничества в сентябре было совершено 112 преступлений, в результате которых похищен 371 000 евро. Таким образом, инвестиционные схемы стали главным видом мошенничества в сентябре. По сравнению с августом, когда было совершено 126 таких преступлений и похищено 167 000 евро, количество случаев уменьшилось, однако сумма ущерба выросла более чем вдвое. Одновременно финансовые учреждения предотвратили 562 попытки инвестиционного мошенничества на сумму 328 000 евро.

Советник АФО Элеонора Бушмане-Звайгзне отметила, что сокращение ущерба от телефонного мошенничества даёт основания для осторожного оптимизма. Оно свидетельствует об эффективности мер защиты клиентов, внедрённых в телекоммуникационной отрасли, а также об успехах правоохранительных органов, которые пресекают работу мошеннических колл-центров в Латвии и за рубежом.

По словам Бушмане-Звайгзне, существенный вклад вносят также решения, внедрённые предприятиями финансовой и других отраслей для своевременного выявления попыток обмана клиентов, а также умение самих жителей распознавать мошенников. Однако следует учитывать, что преступники продолжат адаптировать свои методы и искать новые способы выманивания денег.

В АФО подчёркивают, что снижение ущерба от телефонного мошенничества не означает уменьшения рисков хищения денег в целом. Как отмечает Cert.lv в сентябрьском отчёте, мошенники продолжают использовать телефонные звонки, электронные письма, СМС, поддельные сайты и размещённую в интернете рекламу, выдавая себя за представителей надёжных учреждений и предприятий. В отчёте также упоминаются случаи, когда пользователей бесплатных игровых сайтов при помощи вводящих в заблуждение ссылок перенаправляют на мошеннические или заражённые вредоносным программным обеспечением ресурсы.

АФО напоминает: если звонящий или отправитель сообщения знает ваше имя, персональный код или другую достоверную информацию, это ещё не подтверждает его надёжность. Следует также с осторожностью относиться к встречающимся в интернете инвестиционным предложениям и обещаниям, особенно если речь идёт о быстрой и гарантированной прибыли.

Как сообщалось ранее, в 2025 году у клиентов четырёх крупнейших банков Латвии в рамках 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12,22 миллиона евро. При этом удалось предотвратить 18 464 попытки мошенничества на общую сумму 14,031 миллиона евро. По сравнению с 2024 годом объём похищенных средств сократился на 21,3%.