Утром в среду, 21 октября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали обыски в помещениях Национального банка страны. По информации украинских СМИ, следственные действия затронули в том числе кабинет руководителя регулятора Андрея Пышного. Причины обысков официально пока не раскрываются.

О проведении следственных действий сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

По официальной информации, детективы проводят санкционированные обыски в здании Национального банка Украины, а также по месту жительства одного из его сотрудников.

В НАБУ подчеркнули, что все процессуальные действия осуществляются в соответствии с действующим законодательством. При этом на момент публикации никого не задержали и никому не объявили о подозрении.

Следователи пришли к главе Нацбанка?

О том, что обыски проходят непосредственно в кабинете председателя Национального банка Андрея Пышного, первыми сообщили украинские депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

По словам Железняка, сотрудники антикоррупционных органов пришли именно к руководителю регулятора. Гончаренко также заявил о проведении следственных действий по другим адресам, связанным с Пышным.

Позднее издание The Kyiv Independent со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило об обысках в помещениях, связанных с главой Нацбанка.

Однако в официальном заявлении НАБУ имя Андрея Пышного не упоминается. Бюро подтвердило лишь обыски в здании Национального банка и по месту жительства одного из сотрудников учреждения.

Что стало причиной обысков?

Пока это главный вопрос, остающийся без ответа.

НАБУ не раскрывает, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия, какие обстоятельства изучают детективы и связаны ли обыски непосредственно с деятельностью руководства Национального банка.

В антикоррупционном ведомстве объяснили отсутствие подробностей необходимостью сохранить тайну досудебного расследования.

Сам Национальный банк Украины подтвердил проведение следственных действий. При этом в учреждении заверили, что работа регулятора продолжается в штатном режиме.

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный, по сообщениям СМИ, написал заявление об отставке после обысков, которые якобы провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Официального подтверждения его ухода с должности пока нет.

Как сообщает украинское издание Delo.ua, информация поступила от источника в банковском секторе.

По утверждению собеседника издания, Пышный подал заявление об увольнении по собственному желанию, сославшись на состояние здоровья.

Предполагалось, что отставка состоится после его возвращения с ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке.

Таким образом, несмотря на сообщения об обысках в кабинете главы Нацбанка, официальных обвинений пока никому не предъявлено. Ожидается, что дополнительные обстоятельства расследования могут стать известны после завершения процессуальных действий.