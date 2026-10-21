На северо-востоке Франции потерпел катастрофу двухместный боевой самолёт Mirage 2000D. Один из членов экипажа погиб, поиски второго продолжаются. Очевидцы рассказывают о мощном взрыве и огненном шаре, появившемся в ночном небе.

Трагедия произошла вечером во вторник, 20 октября, неподалёку от населённого пункта Рожевиль в департаменте Мёрт-и-Мозель, примерно в 20 километрах от города Нанси.

По информации Министерства вооружённых сил Франции, около 22:40 истребитель Mirage 2000D из состава эскадрильи 2/3 «Шампань» возвращался на авиабазу Нанси-Оше после выполнения учебного задания. На борту находились два военнослужащих — пилот и офицер, отвечающий за навигацию и системы вооружения.

Во время возвращения на базу связь с самолётом была потеряна. Вскоре местные жители сообщили о сильном взрыве и яркой вспышке в небе.

По словам очевидцев, в районе падения самолёта был виден огненный шар.

Обломки обнаружили с помощью беспилотника

На место происшествия направили значительные силы жандармерии, пожарных и военных спасателей. Поиски осложнялись тем, что самолёт упал в лесистой местности.

Мэр города Пон-а-Муссон Анри Лемуан сообщил, что обломки воздушного судна удалось обнаружить с помощью беспилотника.

В поисковой операции также задействовали вертолёт. Спасатели обследуют территорию между населёнными пунктами Рожевиль, Домевр-ан-Э и Трамблекур.

Утром 21 октября французские военные подтвердили обнаружение тела одного человека. Его личность на момент официального сообщения ещё устанавливалась.

Судьба второго члена экипажа остаётся неизвестной. Поисковые работы продолжаются.

Что могло стать причиной катастрофы?

Французские военные пока не выдвигают официальных версий происшествия.

Известно, что самолёт выполнял обычный ночной тренировочный полёт и, по информации представителей ВВС, не нёс вооружения.

Командование подтвердило, что на борту находились молодой пилот и опытный офицер систем вооружения, имевший значительный налёт.

Для выяснения обстоятельств катастрофы начаты техническое расследование по вопросам безопасности полётов и судебное расследование.

Это уже не первая трагедия с Mirage

Mirage 2000D — французский двухместный боевой самолёт, предназначенный прежде всего для нанесения ударов по наземным целям. Он способен выполнять задания днём и ночью, в том числе в сложных погодных условиях.

Подобная трагедия уже происходила с самолётом этой модификации. В январе 2019 года Mirage 2000D с той же авиабазы Нанси-Оше разбился в горном массиве Юра во время полёта на малой высоте. Тогда погибли оба члена экипажа.

Нынешняя катастрофа произошла спустя несколько месяцев после завершения программы модернизации французских Mirage 2000D, призванной продлить срок их эксплуатации.

Французские власти подчёркивают, что говорить о причинах нового происшествия преждевременно. Следователям предстоит установить, что произошло с самолётом в последние минуты перед падением.