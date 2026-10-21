Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Огненный шар в ночном небе: во Франции разбился военный истребитель Mirage 2000 0 638

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: На северо-востоке Франции потерпел катастрофу двухместный боевой самолёт Mirage 2000D.

Фото: estrepublicain.fr

На северо-востоке Франции потерпел катастрофу двухместный боевой самолёт Mirage 2000D. Один из членов экипажа погиб, поиски второго продолжаются. Очевидцы рассказывают о мощном взрыве и огненном шаре, появившемся в ночном небе.

Трагедия произошла вечером во вторник, 20 октября, неподалёку от населённого пункта Рожевиль в департаменте Мёрт-и-Мозель, примерно в 20 километрах от города Нанси.

По информации Министерства вооружённых сил Франции, около 22:40 истребитель Mirage 2000D из состава эскадрильи 2/3 «Шампань» возвращался на авиабазу Нанси-Оше после выполнения учебного задания. На борту находились два военнослужащих — пилот и офицер, отвечающий за навигацию и системы вооружения.

Во время возвращения на базу связь с самолётом была потеряна. Вскоре местные жители сообщили о сильном взрыве и яркой вспышке в небе.

По словам очевидцев, в районе падения самолёта был виден огненный шар.

Обломки обнаружили с помощью беспилотника

На место происшествия направили значительные силы жандармерии, пожарных и военных спасателей. Поиски осложнялись тем, что самолёт упал в лесистой местности.

Мэр города Пон-а-Муссон Анри Лемуан сообщил, что обломки воздушного судна удалось обнаружить с помощью беспилотника.

В поисковой операции также задействовали вертолёт. Спасатели обследуют территорию между населёнными пунктами Рожевиль, Домевр-ан-Э и Трамблекур.

Утром 21 октября французские военные подтвердили обнаружение тела одного человека. Его личность на момент официального сообщения ещё устанавливалась.

Судьба второго члена экипажа остаётся неизвестной. Поисковые работы продолжаются.

Что могло стать причиной катастрофы?

Французские военные пока не выдвигают официальных версий происшествия.

Известно, что самолёт выполнял обычный ночной тренировочный полёт и, по информации представителей ВВС, не нёс вооружения.

Командование подтвердило, что на борту находились молодой пилот и опытный офицер систем вооружения, имевший значительный налёт.

Для выяснения обстоятельств катастрофы начаты техническое расследование по вопросам безопасности полётов и судебное расследование.

Это уже не первая трагедия с Mirage

Mirage 2000D — французский двухместный боевой самолёт, предназначенный прежде всего для нанесения ударов по наземным целям. Он способен выполнять задания днём и ночью, в том числе в сложных погодных условиях.

Подобная трагедия уже происходила с самолётом этой модификации. В январе 2019 года Mirage 2000D с той же авиабазы Нанси-Оше разбился в горном массиве Юра во время полёта на малой высоте. Тогда погибли оба члена экипажа.

Нынешняя катастрофа произошла спустя несколько месяцев после завершения программы модернизации французских Mirage 2000D, призванной продлить срок их эксплуатации.

Французские власти подчёркивают, что говорить о причинах нового происшествия преждевременно. Следователям предстоит установить, что произошло с самолётом в последние минуты перед падением.

×
#трагедия #авиакатастрофа #безопасность полетов
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: снаряды
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: полицейская лента
Изображение к статье: магазин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: человек с лупой
В мире
Изображение к статье: Бюджет Минздрава
Наша Латвия
Изображение к статье: Пистолет в руках у подростка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: O Лири
В мире
Изображение к статье: призывники
Наша Латвия
1
Изображение к статье: человек с лупой
В мире
Изображение к статье: Бюджет Минздрава
Наша Латвия
Изображение к статье: Пистолет в руках у подростка
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео