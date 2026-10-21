В Екабпилсе мужчина в маске попытался ограбить магазин Beta, угрожая сотрудникам топором. Нападавший разбил денежный ящик, однако вмешательство охранника заставило его скрыться без добычи. Никто из работников магазина не пострадал.

Инцидент произошел в воскресенье, вскоре после 20:00, в магазине Beta на улице Крустпилс в Екабпилсе. До закрытия торговой точки оставалось менее часа, когда внутрь вошел мужчина в маске, вооруженный топором, сообщает программа Degpunktā (TV3).

Злоумышленник начал угрожать персоналу и потребовал открыть кассу. Он размахивал топором и успел повредить денежный ящик, однако довести задуманное до конца ему не удалось.

Охранник заставил нападавшего отступить

Как рассказала продавщица магазина, решающую роль сыграло вмешательство охранника.

«Зашел человек, вооруженный топором, угрожал, требовал открыть кассу… размахивал топором, разбил денежный ящик. Охранник его напугал, и он выбежал наружу», — вспоминает женщина.

По ее словам, сам охранник впоследствии признался, что в момент происшествия не испытывал страха и действовал уверенно.

Кассирша тем временем успела покинуть помещение через запасной выход. Несмотря на стрессовую ситуацию, женщина запомнила некоторые приметы нападавшего, которые могут помочь полиции в его поисках.

Грабитель ушел с пустыми руками

Попытка ограбления произошла незадолго до окончания рабочего дня. Магазин закрывается в 21:00, поэтому не исключено, что преступник рассчитывал обнаружить в кассе значительную сумму денег. Однако его мотивы и обстоятельства подготовки нападения пока не установлены.

Представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва подтвердила, что похитить деньги злоумышленнику не удалось.

По данным полиции, в результате нападения никто не получил физических травм. По факту происшествия начат уголовный процесс, продолжается расследование.

Личность мужчины, скрывавшего лицо под маской, пока не установлена. Среди местных жителей высказываются предположения, что нападавший мог приехать из другого населенного пункта, однако подтверждений этой версии нет.

После происшествия магазин Beta на улице Крустпилс большую часть дня оставался закрытым для покупателей из-за технических проблем.

Несмотря на поврежденную кассу и угрозы сотрудникам, вооруженное нападение закончилось без похищения денег и пострадавших. Теперь полиции предстоит установить личность скрывшегося мужчины.